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MLB／7.3%機率 勇士克服傷病 睽違26年世界大賽奪冠

體育新聞組╱綜合報導
勇士隊睽違26年再奪世界大賽冠軍，總教練史尼克高舉金盃。（美聯社）
勇士隊睽違26年再奪世界大賽冠軍，總教練史尼克高舉金盃。（美聯社）

勇士世界大賽第六戰作客太空人，終場以7：0完封對手，奪下隊史自1995年睽違26年的總冠軍，不過勇士這條冠軍路走得相當艱辛，尤其當新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）宣告整季報銷後，勇士甚至被預測只有7.3%的機率能晉級季後賽。

但勇士靠著索勒（Jorge Soler）、史旺森（Dansby Swanson）、弗里曼（Freddie Freeman）3發全壘打，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史睽違26年的第4座世界大賽冠軍。

勇士過去3座世界大賽冠軍分別是1914、1957、1995年，然而1996到2020年，16次晉級季後賽空手而回，直到今年終於寫下新頁，在太空人主場封王的同時，亞特蘭大自家主場遠距觀賽的球迷也瘋狂慶祝。

第4戰勇士隊靠著索勒、史旺森開轟拿下聽牌優勢，此役兩人再次扮演關鍵，3局下索勒從先發投手賈西亞（Luis Garcia）手中轟出3分砲，先馳得點；5局上史旺森也補上一發2分砲，苦主是哈維爾（Cristian Javier）。

7局上32歲的弗里曼從史坦尼克（Ryne Stanek）手中轟出陽春砲，為勇士效力長達12年的他生涯首次打進世界大賽，也為奪冠出力。

索勒在世界大賽系列賽累積3轟，追平勇士隊史在季後賽單一系列賽紀錄，而且這3轟都幫助勇士取得領先，也讓他成為史上第6位在世界大賽敲出3發以上超前轟的球員，第一人是1926年的貝比魯斯（Babe Ruth）。索勒成為第二位拿下世界大賽MVP的古巴球員，他賽後披著古巴國旗受訪說，「我很開心能夠到這支球隊。」

勇士先發投手弗里德（Max Fried）休足5天出賽，也繳出6局無失分的好投，僅被敲出4支安打，另有6次三振、無保送，成為史上第一位在世界大賽封王戰投出6次以上三振、無保送且無失分的先發投手。

1局下弗里德其實在補位時，被跑向一壘的布蘭特利（Michael Brantley）踩到右腳踝，形成無人出局，一、二壘有人，不過他站上投手丘試投幾球、確認無礙，隨後連抓3個出局數，包括2次三振。

弗里德退場後，勇士推出最穩牛棚，賽前季後賽防禦率1.72的馬茲克（Tyler Matzek）投2局無失分，史密斯（Will Smith）在9局關門，拿下今年季後賽第7次救援成功，防禦率仍是0。

索勒獲選世界大賽MVP，是大聯盟史上古巴球員第二人。(歐新社)
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