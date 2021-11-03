我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

MLB／3轟+完封擊退太空人 勇士睽違26年世界大賽奪冠

記者蘇志畬／綜合報導
勇士靠著3發全壘打砲轟，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史暌違26年的第4座世界大賽冠軍。 （美聯社）
勇士靠著3發全壘打砲轟，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史暌違26年的第4座世界大賽冠軍。 （美聯社）

勇士隊在世界大賽第6戰靠著索勒（Jorge Soler）、史旺森（Dansby Swanson）、弗里曼（Freddie Freeman）3發全壘打，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史睽違26年的第4座世界大賽冠軍。

影音來源：YouTube

勇士過去3座世界大賽冠軍分別是1914、1957、1995年，然而1996到2020年，16次晉級季後賽空手而回，直到今年終於寫下新頁，在太空人主場封王的同時，亞特蘭大自家主場遠距觀賽的球迷也瘋狂慶祝。

第4戰勇士隊靠著索勒、史旺森開轟拿下聽牌優勢，2日兩人再次扮演關鍵，3局下索勒從先發投手賈西亞（Luis Garcia）手中轟出3分砲，先馳得點；5局上史旺森也補上一發2分砲，苦主是哈維爾（Cristian Javier）。

7局上32歲的弗里曼從史坦尼克（Ryne Stanek）手中轟出陽春砲，為勇士效力長達12年的他生涯首次打進世界大賽，也為奪冠出力。

索勒在世界大賽系列賽累積3轟，追平勇士隊史在季後賽單一系列賽紀錄，而且這3轟都幫助勇士取得領先，也讓他成為史上第6位在世界大賽敲出3發以上超前轟的球員，第1人是1926年的貝比魯斯（Babe Ruth）。

勇士先發投手弗里德（Max Fried）休足5天出賽，也繳出6局無失分的好投，僅被敲出4支安打，另有6次三振、無保送，成為史上第一位在世界大賽封王戰投出6次以上三振、無保送且無失分的先發投手。

1局下弗里德其實在補位時，被跑向一壘的布蘭特利（Michael Brantley）踩到右腳踝，形成無人出局，一、二壘有人，不過他站上投手丘試投幾球、確認無礙，隨後連抓3個出局數，包括2次三振。

弗里德退場後，勇士推出最穩牛棚，賽前季後賽防禦率1.72的馬茲克（Tyler Matzek）投2局無失分，史密斯（Will Smith）在9局關門，拿下今年季後賽第7次救援成功，防禦率仍是0。

勇士靠著3發全壘打砲轟，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史睽違26年的第4座世界大賽...
勇士靠著3發全壘打砲轟，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史睽違26年的第4座世界大賽冠軍。 （路透）

勇士 世界大賽 季後賽

上一則

歐冠／曼聯2度落後 C羅2度救駕 連4場進球寫紅魔新紀錄

延伸閱讀

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠
世界大賽G6前瞻／太空人回主場「壓力還在」菜鳥扛先發

世界大賽G6前瞻／太空人回主場「壓力還在」菜鳥扛先發
MLB／複製「小熊奇蹟」 太空人機率僅13%

MLB／複製「小熊奇蹟」 太空人機率僅13%
MLB／太空人教頭「神調度」 強投葛蘭基代打敲安

MLB／太空人教頭「神調度」 強投葛蘭基代打敲安

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪預告回歸 曬連續17顆三分球影片

2021-10-28 21:36
湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注南韓影集「魷魚遊戲」。（Getty Images）

發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

2021-10-27 18:53
球迷在籃網主場外舉標語高喊讓厄文回歸，籃網老闆蔡崇信再次說明禁賽原因。（美聯社）

NBA／球迷抗議高喊讓厄文上場 蔡崇信再次說明禁賽原因

2021-10-30 08:37
瑞度卡努將美網獎杯捐給一路培育她的草地網球協會。（路透）

網球／瑞度卡努捐出美網獎杯 理由很溫暖

2021-10-28 19:11
湖人敗給雷霆寫下難堪紀錄，前NBA教頭柏伊蘭認為衛斯特布魯克應該要打替補。（Getty Images）

NBA／湖人寫隊史難堪紀錄 前公牛教頭建議衛少打替補

2021-10-29 08:03
Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚。圖／摘自IG

C羅又當爸 小9歲女友曬照宣布懷雙胞胎

2021-10-28 15:51

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂