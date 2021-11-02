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MLB／勇士風琴手故意的 奏「自由落體」諷柏格曼掉棒次

體育新聞組／綜合報導
太空人隊總教練貝克10月31日將世界大賽陷入低潮的三壘手柏格曼（圖）由中心棒次調至第七棒。（路透）
太空人隊總教練貝克10月31日將世界大賽陷入低潮的三壘手柏格曼（圖）由中心棒次調至第七棒。（路透）

許多美國球迷喜歡在看球時「噓」對手，歷經2017年作弊醜聞後的太空人更是球迷們爭相嘲諷的對象。據「Larry Brown Sports」報導，勇士與太空人的世界大賽中，勇士隊主場的風琴手就不停以「音樂」暗諷太空人隊打者。

太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）10月31日將世界大賽陷入低潮的三壘手柏格曼（Alex Bregman）由中心棒次調至第七棒，勇士也「撿到槍」，在柏格曼上場打擊時刻意演奏湯姆佩蒂（Tom Petty）的《自由落體（Free Fallin）》嘲笑他的棒次從第三棒一落千丈到第七棒。

不過柏格曼並未受到影響，反倒在得點圈有人的情況下敲出深遠的二壘安打，替太空人打破鴨蛋，也算是一吐怨氣。

而柏格曼的隊友亞土維（Jose Altuve）就沒那麼幸運了，他在G3一次上場打擊時先被勇士主場球迷大罵「Cheater！Cheater！（作弊仔）」，後來又遭風琴手無情嘲弄，演奏《我是一個小茶壺（I'm a Little Teapot）》，大概是想嘲笑他的身高只有5尺6寸（約167.74公分）。最終他在該打席遭到三振，勇士隊主場球迷也因此樂不可支。

太空人 勇士 世界大賽

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