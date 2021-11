MLB／勇士風琴手故意的 奏「自由落體」諷柏格曼掉棒次

許多美國球迷喜歡在看球時「噓」對手,歷經2017年作弊醜聞後的太空人 更是球迷們爭相嘲諷的對象。據「Larry Brown Sports」報導,勇士 與太空人的世界大賽 中,勇士隊主場的風琴手就不停以「音樂」暗諷太空人隊打者。

太空人隊總教練貝克(Dusty Baker)10月31日將世界大賽陷入低潮的三壘手柏格曼(Alex Bregman)由中心棒次調至第七棒,勇士也「撿到槍」,在柏格曼上場打擊時刻意演奏湯姆佩蒂(Tom Petty)的《自由落體(Free Fallin)》嘲笑他的棒次從第三棒一落千丈到第七棒。

The Braves organist, Matthew Kaminski, plays Tom Petty's Free Fallin' for Alex Bregman while Joe Buck discusses him tumbling down the lineup...



and promptly hits an RBI double. pic.twitter.com/jGBiWJEa0Y