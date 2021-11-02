MLB／複製「小熊奇蹟」 太空人機率僅13%

太空人想奪下隊史第二冠，機率只剩13%，贏下第五戰後回到主場兩戰還要全贏，才能完成「不可能的任務」。（路透）

太空人 隊在世界大賽 第五戰毫無退路，首局就被勇士 隊中外野手杜瓦（Adam Duvall）轟出滿貫砲，但太空人在客場頂住龐大壓力，苦戰四小時以9：5逆轉戰局，追成2勝3敗，勇士苦等世界大賽冠軍26年，確定無法在大本營亞特蘭大留下金杯。至於太空人能否複製2016年「小熊奇蹟」，所有人都等著看。

太空人打完前四戰吞下三敗，從過去世界大賽紀錄看來，最後三戰全贏、逆轉封王的機率只有13%，接下來第六戰將回休士頓主場進行，72歲老教頭貝克（Dusty Baker）說：「我們不想在這裡（亞特蘭大）結束，看著對手慶功。」

杜瓦一局下砲轟太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez），讓現場超過4萬3000名球迷情緒沸騰，但太空人緊咬不放，第二、三局立刻反擊，各得兩分追平比數。勇士球星弗里曼（Freddie Freeman）三局下轟出陽春砲，又以5：4超前比數。

然而太空人五局上一口氣打了八人次，攻下三分逆轉超前比數，七、八局又各得一分奠定勝基，終場四分之差搶下重要勝利。

太空人背水一戰打出氣勢，全場揮出12支安打，就連38歲投手葛蘭基（Zack Greinke）四局上代打也敲安，成為近98年季後賽以來，首位以投手身分代打揮出安打的球員。貝克說：「全隊毫不畏懼，看不出來有任何驚慌之處，一切都準備好了。」

大聯盟最近一支在世界大賽前四戰一勝三敗，接下來三連勝的球隊是2016年小熊隊，奪下暌違108年的冠軍。當時對決印地安人隊前4戰吞下3敗，包括第3、4戰在芝加哥主場輸球，第5戰扳回一城，後兩戰在克利夫蘭連勝，奪下睽違108年的世界大賽冠軍。太空人想要完成「不可能的任務」還有最後兩關要過。

第六戰移師休士頓，太空人在主場推出賈西亞（Luis Garcia）登板先發，勇士則由弗里德（Max Fried）應戰。