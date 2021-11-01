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世界大賽G5／杜瓦滿貫砲做白工 勇士錯過主場封王

記者藍宗標／綜合報導
太空人隊在世界大賽沒有退路，在亞特蘭大以9：5擊敗勇士隊。（Getty Images）
太空人隊在世界大賽沒有退路，在亞特蘭大以9：5擊敗勇士隊。（Getty Images）

太空人隊在世界大賽沒有退路，10月31日頂住客場龐大壓力，在亞特蘭大以9：5擊敗勇士隊，追成2勝3敗，11月2日將回休士頓主場進行第六戰，爭取隊史第二冠還有機會，勇士確定無法在自己的地盤留下金杯。

勇士面對太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez），1局下就展開攻勢，先靠兩支安打、1次保送攻占滿壘，接著杜瓦（Adam Duvall）轟出377英尺右外野滿貫砲，取得4：0領先。

太空人背水一戰，團隊士氣未被打垮，2局上靠兩支安打、1次保送和1次高飛犧牲打，從勇士先發投手戴維森（Tucker Davidson）的手中追回兩分，3局上利用勇士內野失誤，再靠1安打、1保送和1次內野滾地球攻下兩分，追成4：4 平手。

勇士老將弗里曼（Freddie Freeman）3局下轟出中右外野大號陽春砲，飛行距離達460英尺，又以5：4超前比數。

太空人5局上再展攻勢，單局打了8人次，以3支安打、兩次保送攻下3分，成為此役贏球關鍵，7、8局上各追加1分，拉開比數差距，終場4分之差獲勝。

太空人全場從勇士5名投手的手中揮出12支安打，就連38歲投手葛蘭基（Zack Greinke）4局上代打也敲出一壘打，成為1923年季後賽以來，首位以投手身分代打揮出安打的球員。

葛蘭基在世界大賽連兩戰出現安打，成為近98年來首位在世界大賽揮出兩支安打的投手。

太空人 勇士 世界大賽

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