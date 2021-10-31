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世界大賽G4／索勒致勝全壘打 太空人封王機率只剩13%

記者藍宗標／綜合報導
古巴好手索勒。（路透）
古巴好手索勒。（路透）

勇士隊在「731交易大限」前補進的古巴好手索勒（Jorge Soler），入隊3個月充分展現價值，30日對太空人隊之戰7局下轟出致勝全壘打，幫助勇士3：2獲勝，以3勝1敗領先，離個人第2座世界大賽冠軍不遠了。

勇士此役打完前5局掛零，6局下追成1：2，7局下史旺森（Dansby Swanson）、索勒（Jorge Soler）連轟全壘打逆轉情勢；世界大賽第5戰31日繼續在亞特蘭大進行，勇士有機會在主場奪下隊史第4座世界大賽冠軍。

根據過去紀錄，46支在世界大賽前4戰以3勝1敗領先的球隊，最後有40隊順利奪冠，機率高達87%，接下來情勢對勇士相當有利。

索勒2014年從小熊隊展開大聯盟生涯，2016年就嘗到世界大賽冠軍的滋味，隔年改披皇家隊球衣，今年季中跳槽勇士，很快融入球隊，7局下代打砲轟太空人中繼投手哈維爾（Cristian Javier），讓主場爆滿43125名球迷興奮到極點。

索勒前年在皇家出現48轟，寫下個人生涯單季新高，也奪下美聯全壘打王，去年出賽43場繳出8轟，今年在兩隊合計27轟，仍有一定威脅性。

他說：「開季並非勇士成員，感謝球團把我交易過來，能和這些隊友一起打拚很有意義。」

史旺森、索勒7局下「背靠背」開轟，締造世界大賽首次8、9棒連續轟出全壘打紀錄，太空人被逼到毫無退路，挑戰隊史第2座世界大賽冠軍難度超高。

勇士 世界大賽 太空人

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