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MLB／勇士轟倒太空人聽牌 最快周日奪下世界大賽冠軍

記者藍宗標／綜合報導
史旺森30日擊出全壘打，勇士隊終場以3：2擊敗太空人隊。（路透）
史旺森30日擊出全壘打，勇士隊終場以3：2擊敗太空人隊。（路透）

勇士隊今天在世界大賽第4戰原本落後，7局下1出局後，史旺森（Dansby Swanson）、索勒（Jorge Soler）連續轟出全壘打，攻下關鍵兩分逆轉戰局，終場以3：2擊敗太空人隊，取得3勝1敗絕對優勢，周日就有機會在亞特蘭大主場奪下隊史第4座世界大賽冠軍。

勇士過去3座世界大賽冠軍分別是1914、1957、1995年，在1995年封王後晉級季後賽16次，包括1996、99年世界大賽不敵洋基隊，今年有機會改寫歷史。

勇士今天推出27歲菜鳥投手李伊（Dylan Lee）登板，生涯首次先發就是世界大賽，寫下大聯盟空前紀錄；他在10月2日、球季賽最後一周才登上大聯盟，今天賽前只有3次以後援身分出賽（包括1場季後賽），此役只投0.1局，被揮出1支安打、保送兩次，失1分退場。

太空人老將葛蘭基（Zack Greinke）先發4局，只被揮出4支安打、無失分，一路壓制勇士打線；太空人首局先攻1分，4局上亞土維（Jose Altuve）轟出中外野陽春砲，生涯在季後賽累積23轟，獨居史上第2，幫助球隊取得2：0領先。

勇士打完前5局掛零，6局下扳回一城，7局下面對太空人第5任投手哈維爾（Cristian Javier），在1出局後反撲，史旺森轟出右外野359英尺全壘打追平比數，下一棒索勒追加左外野372英尺陽春砲，成為致勝一擊。

太空人前兩戰在休士頓主場1勝1敗，作客亞特蘭大連吞兩敗，在世界大賽完全沒有退路，周日背水一戰必須搶下勝利，3日才能把第6戰帶回主場。

太空人 世界大賽 勇士

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