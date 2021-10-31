MLB／將成自由球員 佛里曼：想留勇士

勇士指標球星佛里曼續留機會大。（Getty Images）

從2010年登上大聯盟就效力勇士 至今的明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman），今年球季結束後將進入自由市場，已為勇士效力長達12年的他，表明沒有想過為其他隊效力。

睽違22年再度重返世界大賽 殿堂的勇士，讓自家培育出的球星佛里曼在經歷漫長11年的等待，終於在今年不用再當觀眾。不過他在2014年與勇士簽下8年1.35億元合約，即將在球季結束後到期。這段時間他拿下過一座年度MVP、5次MVP票選前10、5度入選明星賽、2次銀棒獎與1次金手套，讓這份合約物超所值，更成為勇士這幾年的看板人物，季後動向自然成為焦點。

雖然將首次成為自由球員，32歲的佛里曼不認為本季會是穿勇士球衣的「最後一舞」，表達想續留「斧頭幫」的意願，「我在2007年就穿上勇士隊的球衣了，直到現在我也沒想過要去其他地方，每個人都知道我想留在這裡。」

勇士教頭史尼特克（Brian Snitker）肯定佛里曼在團隊的重要性，「他對這支球隊、對我個人都意義重大」，不過考量現實層面，他也提到，「我相信所有人都希望佛里曼能繼續待在勇士，不過這是生意，任何事情都可能發生。」