我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

MLB／將成自由球員 佛里曼：想留勇士

體育新聞組／綜合報導
勇士指標球星佛里曼續留機會大。（Getty Images）
勇士指標球星佛里曼續留機會大。（Getty Images）

從2010年登上大聯盟就效力勇士至今的明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman），今年球季結束後將進入自由市場，已為勇士效力長達12年的他，表明沒有想過為其他隊效力。

睽違22年再度重返世界大賽殿堂的勇士，讓自家培育出的球星佛里曼在經歷漫長11年的等待，終於在今年不用再當觀眾。不過他在2014年與勇士簽下8年1.35億元合約，即將在球季結束後到期。這段時間他拿下過一座年度MVP、5次MVP票選前10、5度入選明星賽、2次銀棒獎與1次金手套，讓這份合約物超所值，更成為勇士這幾年的看板人物，季後動向自然成為焦點。

雖然將首次成為自由球員，32歲的佛里曼不認為本季會是穿勇士球衣的「最後一舞」，表達想續留「斧頭幫」的意願，「我在2007年就穿上勇士隊的球衣了，直到現在我也沒想過要去其他地方，每個人都知道我想留在這裡。」

勇士教頭史尼特克（Brian Snitker）肯定佛里曼在團隊的重要性，「他對這支球隊、對我個人都意義重大」，不過考量現實層面，他也提到，「我相信所有人都希望佛里曼能繼續待在勇士，不過這是生意，任何事情都可能發生。」

勇士 世界大賽

上一則

NBA／「買犯」不吹犯規 勇士教頭：裁判幹得好

下一則

MLB／砍戰斧助威勇士…川普獲邀觀戰？大聯盟急撇清

延伸閱讀

MLB／太空人布萊格曼、勇士萊特 被點名能影響世界大賽

MLB／太空人布萊格曼、勇士萊特 被點名能影響世界大賽
MLB／大谷翔平獎不停 球員選擇獎雙料獲獎 日本第一人

MLB／大谷翔平獎不停 球員選擇獎雙料獲獎 日本第一人
MLB／「牛棚」對牛隻不敬？動保團體籲改名 球迷反彈

MLB／「牛棚」對牛隻不敬？動保團體籲改名 球迷反彈
MLB／克蕭不續約當遊騎兵？道奇：尊重他

MLB／克蕭不續約當遊騎兵？道奇：尊重他

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪預告回歸 曬連續17顆三分球影片

2021-10-28 21:36
柯瑞（左）對快艇比賽末節連飆兩記大號三分，原來被喬治（右）給的挑戰激發。（美聯社）

NBA／喬治垃圾話嗆「挑戰Logo Shot」柯瑞立即射爆打臉

2021-10-23 20:53
湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注南韓影集「魷魚遊戲」。（Getty Images）

發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

2021-10-27 18:53
球迷在籃網主場外舉標語高喊讓厄文回歸，籃網老闆蔡崇信再次說明禁賽原因。（美聯社）

NBA／球迷抗議高喊讓厄文上場 蔡崇信再次說明禁賽原因

2021-10-30 08:37
湖人敗給雷霆寫下難堪紀錄，前NBA教頭柏伊蘭認為衛斯特布魯克應該要打替補。（Getty Images）

NBA／湖人寫隊史難堪紀錄 前公牛教頭建議衛少打替補

2021-10-29 08:03
瑞度卡努將美網獎杯捐給一路培育她的草地網球協會。（路透）

網球／瑞度卡努捐出美網獎杯 理由很溫暖

2021-10-28 19:11

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦