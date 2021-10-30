我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

MLB／太空人布萊格曼、勇士萊特 被點名能影響世界大賽

體育新聞組╱綜合報導
美媒認為勇士投手萊特與太空人主砲布萊格曼（見圖）是接下來世界大賽兩隊的關鍵人物。 （路透）
美媒認為勇士投手萊特與太空人主砲布萊格曼（見圖）是接下來世界大賽兩隊的關鍵人物。 （路透）

太空人靠著火力有效串聯，在世界大賽第二戰扳回一城，兩隊目前各取1勝。隨著下一場戰役將移往勇士主場亞特蘭大，美媒《Sporting News》也點出兩隊各有影響系列賽勝負的關鍵球員，分別是太空人的布萊格曼（Alex Bregman）與勇士的萊特（Kylw Wright）。

首先來看太空人三壘手布萊格曼，報導中指出他在前兩戰成為打線黑洞，身為第三棒中心棒次，前後兩棒的布蘭特利與艾瓦瑞茲都有安打演出，但他卻累積7支0，只貢獻一支高飛犧牲打送回1分。他在這兩年受到傷勢影響表現，分別缺席18與60場，導致長打大幅縮水，本季只有12轟，標準化攻擊指數(OPS+)也從2018-2019球季的157(高於聯盟57%打者)，近兩季降至114、下滑近30%，雖仍偶有佳作，但失去了穩定性，太空人想奪冠，就需要他回復到3年前連兩季MVP票選前五的那個「布萊格曼」。

太空人教頭貝克也對這名主砲喊話，「布萊格曼很能打、他也能打、他會打出來的，我們首要之務還是要對他保有信心。」

而勇士這方的關鍵人物，則是26歲的投手萊特，也被指名可能是第五戰後先發的人選。雖然他過去4年都有登上大聯盟，但僅累積70局，今年也只投了6.1局，實在不像能成為投手的救世主。不過勇士上下倒是對他期待很深，希望他能將本季在3A出賽24場、防禦率3.05的成績轉化到世界大賽。教頭史尼克（Brian Snitker）在第二戰也讓他先以無壓力情況下投第8局，並有飆出3K的好表現。

史尼克在第二戰賽後稱讚萊特，「他今晚的表現讓人振奮，我們試著讓他在無關勝負的比賽中小試身手，體驗世界大賽氣氛，因為我們看好他在後續比賽能承擔更重要的責任，我認為他表現得非常好！」

隨著主力摩頓（Charlie Morton）因傷報銷後，如果萊特能扛住壓力，對於在先發投手不足的勇士來說無疑是一大福音，否則他們可能被迫要在第四與第五戰都採用牛棚車輪戰應對。

當然頂替摩頓位置的菜鳥戴維森(Tucker Davidson)也是選項，不過與萊特相同，他今年在大聯盟只有4場先發，防禦率3.60，隨後就進入傷兵名單，直到10月才在3A投了3局復健賽，他表示如果需要，有能力負擔80球的工作量。

美媒認為勇士投手萊特（見圖）與太空人主砲布萊格曼是接下來世界大賽兩隊的關鍵人物。...
美媒認為勇士投手萊特（見圖）與太空人主砲布萊格曼是接下來世界大賽兩隊的關鍵人物。（取材自Instagram）

太空人 勇士 世界大賽

上一則

MLB／大谷翔平獎不停 球員選擇獎雙料獲獎 日本第一人

延伸閱讀

世界大賽G3／太空人主砲、勇士投手 被點名決定戰局

世界大賽G3／太空人主砲、勇士投手 被點名決定戰局
MLB／太空人1：1扳平…亞土維季後賽22轟 史上第2

MLB／太空人1：1扳平…亞土維季後賽22轟 史上第2
MLB／摩頓腳骨折仍飆K 賽後向隊友道歉 自責沒多投幾球

MLB／摩頓腳骨折仍飆K 賽後向隊友道歉 自責沒多投幾球
MLB／挑戰史上第9人 彼德森拚背靠背奪冠

MLB／挑戰史上第9人 彼德森拚背靠背奪冠

熱門新聞

林書豪。（取材自微博）

籃球／林書豪預告回歸 曬連續17顆三分球影片

2021-10-28 21:36
柯瑞（左）對快艇比賽末節連飆兩記大號三分，原來被喬治（右）給的挑戰激發。（美聯社）

NBA／喬治垃圾話嗆「挑戰Logo Shot」柯瑞立即射爆打臉

2021-10-23 20:53
湖人戴維斯和哈沃德在第二節爆發口角衝突。(影片截圖)

NBA／湖人內鬨？戴維斯、哈沃德場邊爆發衝突

2021-10-23 07:49
湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有在關注南韓影集「魷魚遊戲」。（Getty Images）

發言引魷魚遊戲編劇回應 詹皇推特直呼不敢置信

2021-10-27 18:53
Ｃ羅和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚。圖／摘自IG

C羅又當爸 小9歲女友曬照宣布懷雙胞胎

2021-10-28 15:51
瑞度卡努將美網獎杯捐給一路培育她的草地網球協會。（路透）

網球／瑞度卡努捐出美網獎杯 理由很溫暖

2021-10-28 19:11

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石