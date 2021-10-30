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MLB／菜鳥安德森5局未被敲安 率勇士完封太空人

記者陳宛晶／綜合報導
勇士隊菜鳥投手安德森29日繳出先發5局0安打的好成績。（Getty Images）
勇士隊菜鳥投手安德森29日繳出先發5局0安打的好成績。（Getty Images）

太空人隊打線再強悍，面對勇士隊菜鳥投手安德森（Ian Anderson）也是一籌莫展，他先發5局、無失分，未被敲出安打，勇士終場以2：0完封勝，在世界大賽取得2勝1敗領先。

安德森本季取得9勝5敗、防禦率3.58，以菜鳥之姿站上世界大賽投手丘，繳出超級好投，先發5局未被敲出安打、無失分，有4次三振、3次保送，未續投第6局，但已足以讓他寫下罕見紀錄。

安德森為史上第2位在世界大賽投到5局以上、未被敲出安打的菜鳥，前一人已要追溯到1912年特斯羅（Jeff Tesreau），投滿5局還未被敲安就退場則為史上第1人。

此外，勇士隊史在世界大賽最長的開賽起未被敲安紀錄，由1914年第2戰詹姆斯（Bill James）的5.1局保持，葛拉文（Tom Glavine）1995年第6戰的5局居次，安德森追平葛拉文的成績，並列隊史第2長。

勇士未讓安德森再面對太空人打線第3輪，只用76球投完下班，也增添了若有第6戰，安德森休3天再登板的可能性。

安德森退場後，接續4任投手也有稱職表現，太空人打到第8局才由狄亞茲（Aledmys Diaz）敲出全隊僅有的安打，希瑞（Jose Siri）代跑成功盜上二壘，但馬茲克（Tyler Matzek）再度展現強心臟，連抓3個出局數，化解危機。

在這場每一分都珍貴的投手戰，萊里（Austin Riley）第3局在一、二壘有人時敲出二壘打，攻下勇士的第1分，這已是他在今年季後賽的第5支追平或超前安打；8局下，勇士達諾德（Travis d'Arnaud）敲出陽春砲追加保險分。

勇士 太空人 世界大賽

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