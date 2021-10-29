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世界大賽G3／太空人主砲、勇士投手 被點名決定戰局

體育新聞組／綜合報導
《Sporting News》認為勇士投手萊特(左)與太空人主砲布萊格曼(右)是接下來世界大賽兩隊的關鍵人物。（Getty Images）
《Sporting News》認為勇士投手萊特(左)與太空人主砲布萊格曼(右)是接下來世界大賽兩隊的關鍵人物。（Getty Images）

太空人靠著火力有效串聯，在世界大賽第二戰扳回一城，兩隊目前各取1勝。隨著下一場戰役將移往勇士主場亞特蘭大，美媒《Sporting News》也點出兩隊各有影響系列賽勝負的關鍵球員，分別是太空人的布萊格曼（Alex Bregman）與勇士的萊特（Kylw Wright）。

首先來看太空人三壘手布萊格曼，報導中指出他在前兩戰成為打線黑洞，身為第三棒中心棒次，前後兩棒的布蘭特利與艾瓦瑞茲都有安打演出，但他卻累積7支0，只貢獻一支高飛犧牲打送回1分。他在這兩年受到傷勢影響表現，分別缺席18與60場，導致長打大幅縮水，本季只有12轟，標準化攻擊指數(OPS+)也從2018-2019球季的157(高於聯盟57%打者)，近兩季降至114、下滑近30%，雖仍偶有佳作，但失去了穩定性，太空人想奪冠，就需要他回復到3年前連兩季MVP票選前五的那個「布萊格曼」。

太空人教頭貝克也對這名主砲喊話，「布萊格曼很能打、他也能打、他會打出來的，我們首要之務還是要對他保有信心。」

而勇士這方的關鍵人物，則是26歲的投手萊特，也被指名可能是第五戰後先發的人選。雖然他過去4年都有登上大聯盟，但僅累積70局，今年也只投了6.1局，實在不像能成為投手的救世主。不過勇士上下倒是對他期待很深，希望他能將本季在3A出賽24場、防禦率3.05的成績轉化到世界大賽。教頭史尼克（Brian Snitker）在第二戰也讓他先以無壓力情況下投第8局，並有飆出3K的好表現。

史尼克在第二戰賽後稱讚萊特，「他今晚的表現讓人振奮，我們試著讓他在無關勝負的比賽中小試身手，體驗世界大賽氣氛，因為我們看好他在後續比賽能承擔更重要的責任，我認為他表現得非常好！」

隨著主力摩頓（Charlie Morton）因傷報銷後，如果萊特能扛住壓力，對於在先發投手不足的勇士來說無疑是一大福音，否則他們可能被迫要在第四與第五戰都採用牛棚車輪戰應對。

當然頂替摩頓位置的菜鳥戴維森(Tucker Davidson)也是選項，不過與萊特相同，他今年在大聯盟只有4場先發，防禦率3.60，隨後就進入傷兵名單，直到10月才在3A投了3局復健賽，他表示如果需要，有能力負擔80球的工作量。

太空人 勇士 世界大賽

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