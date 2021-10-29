MLB／太空人1：1扳平…亞土維季後賽22轟 史上第2

太空人火力反彈的很快，亞土維在第七局敲出生涯季後賽第22轟，追平洋基名將威廉斯成為史上第二多。（美聯社）

太空人 隊2局下的5支安打，串連出4分攻勢，加上亞土維（Jose Altuve）生涯第22發季後賽 全壘打，以7：2擊敗勇士隊，在世界大賽 第二戰扳平戰局，亞土維認為是希瑞（Jose Siri）的安打帶給全隊能量，「這是一場關鍵的比賽」。

輸掉首戰時，太空人總教練貝克（Dusty Baker）就說過：「這支球隊會很快反彈。」看著球隊讓預言成真，雙方打成1勝1敗平手，貝克賽後說：「他們知道需要這場勝利，這支球隊不同之處在於總是相信好事會發生。」

太空人在2局下就發生好事，1出局後6個棒次敲出5支安打，希瑞棒子被擠壓、軟弱滾地形成內野安打，也打回超前分，馬多納度（Martin Maldonano）的左外野安打加上對手回傳到沒人防守的三壘，帶回兩分，布蘭特利（Michael Brantley）安打再下一城，單局攻下4分拉開差距。

7局下亞土維敲出陽春砲，將比數拉開到5分差，也是個人季後賽第22轟，追平洋基隊退役名將威廉斯，並列史上第二多。

能夠幫助球隊扳平戰局，也終止太空人在世界大賽主場5連敗，亞土維說：「我們可不想吞下兩敗去亞特蘭大，所以拿出所有本事，這是追平系列賽的重要一勝。」

2局下希瑞的安打也很關鍵，亞土維說：「他的安打、跑壘，給了球隊贏球機會，他每天都很拚命，為球隊帶來能量。」

太空人先發投手尤奎迪（Jose Urquidy）前一場在美聯冠軍賽投1.2局失6分，本場雖被敲出6支安打，但投完5局僅失兩分，投出7次三振，沒有保送，拿下勝投。