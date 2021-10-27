MLB／協議即將到期 薪資仍談不攏 下季封館危機再起

大聯盟下季已醞釀封館危機。 （歐新社）

美國 職棒大聯盟即將面臨26年來首次的停工，因為現行的勞資協議將於12月1日到期；根據美聯社的報導，今年12月1日以前大聯盟和球員工會之間，很難在新版薪資集體談判協議(CBA)上達成共識，這極有可能會影響下個賽季開打時間，甚至迎來1994年後首次罷工封館。

CBA的效期為五年，上一次雙方達成共識是在2016年12月1日，眼看舊的CBA即將失效，大聯盟和球員工會雙方急於在截止日期以前談出結果，但目前卻沒有更進一步的消息，於是外界不免開始猜測，新球季延後甚至是暫停的可能性。

「談判自從去年春天就開始了，雙方都不認為對方提出了足以導向共識的條件，來取代這個即將於12月1日午夜結束的5年條款。」根據美聯社的記者表示，若下個賽季有可能延後開打甚至是封館，薪資高的球隊預計將暫時不會和球員簽下新的一張大約，此話一出有可能是在暗示像道奇 等大市場球隊，在休賽期間面臨陣中幾名大將約滿的問題。

薪資仍然是談判中最大的癥結所在，球隊提出了較低的奢侈稅門檻和工資底線，但球員們長期以來一直極力反對，因為擔心這會影響大聯盟的薪資上限。

至於勞資談判的僵局，球員早就預見了；隨著馬恰多(Manny Machado)、哈波(Bryce Harper)、楚奧特(Mike Trout)、柯爾(Gerrit Cole)、史特拉斯堡(Stephen Strasburg)的肥約不斷出爐，顯示還是有一些老闆捨得砸大錢，但整體來說大聯盟球員的平均薪資是在下滑的，從2017年的409萬美元下降到今年的370萬美元。

上次封館要追溯到1994-95賽季，當時停賽將近七個半月，該季的世界大賽 也因此而取消。