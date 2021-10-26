MLB／破紀錄豪賭 若太空人奪冠 富商賺3500萬運彩獎金

若太空人奪冠，一位來自休士頓的商人麥京維爾將獲得史上最大運彩獎金。（路透）

太空人 對決勇士 的世界大賽 將在26日點燃戰火，日前一位來自休士頓的商人麥京維爾（James McIngvale）砸大錢下注押寶太空人，若太空人奪冠他將獲得史上最大運彩獎金，並且他還會送客戶床墊以示慶祝。

麥京維爾又被稱為「床墊麥克」，是一名連鎖家具店的老闆，當他看到太空人晉級到世界大賽，儘管究竟會遇上勇士還是道奇仍是未知數，麥京維爾就已經決定要在太空人身上賭一把。

他在美國一間賭場「凱撒」注入200萬美元，一旦太空人順利奪冠，該賭注將變成2000萬美元，再加上麥京維爾還有其他賭注，根據計算他將賺進總共超過3500萬美元的鉅額，這將成為合法賭博歷史上最大的運彩獎金。

Mattress Mack stands to make $36 MILLION if the Astros win the World Series…



It would be the biggest win in sports betting history



But he might not be done yet 👀



(w/@greggg_ivory) pic.twitter.com/YG1yKd5Vb9 — br_betting (@br_betting) October 15, 2021

麥京維爾表示，若他能獲得3500萬美元的運彩獎金，他將用舉辦床墊促銷活動的方式回饋客戶，預計將耗資2000萬美元，這代表他最終仍能賺進大約1500萬美元，前提是太空人得奪冠。

早在國聯冠軍賽尚未分出勝負前，凱撒的老闆就表示，「無論太空人與誰對決，我們都是密切關注接下來的賽事，只要最終不是太空人奪冠，我們就很高興。」