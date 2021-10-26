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MLB／偷暗號風波後…5年3闖決賽 太空人勝算大

體育新聞組／綜合報導
太空人2017年奪冠時被認定有作弊行為，如今重返世界大賽，恐怕會與其他29隊球迷為敵。（路透）
太空人2017年奪冠時被認定有作弊行為，如今重返世界大賽，恐怕會與其他29隊球迷為敵。（路透）

MLB太空人2017年拿下的世界大賽冠軍因偷暗號醜聞蒙塵，如今他們在五年內第三度站上這個終極舞台，外界仍稍微看好太空人能擊敗勇士再度奪冠。

大聯盟今年7戰4勝制的世界大賽，將由休士頓太空人對上亞特蘭大勇士，前兩戰在太空人主場進行。

路透報導，太空人無疑會獲得死忠球迷的大力支持，但大多數觀賽的人恐怕不太會為他們加油，因為太空人被認定2017年奪冠過程中，有竊取對手暗號的作弊行為，而當時的球員，有部分目前仍在陣中。

2019年上到大聯盟的太空人指定打擊阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）說：「壞消息是，自從事情傳出後，我們就不得不面對2017年發生的事，我認為我們都想證明我們是怎樣的球員、我們是怎樣的球隊。」

2017年我不在太空人陣中，但我和其他隊友一樣被噓。我們心中都有一樣的想法，我們真的很想贏得世界大賽冠軍，證明我們真的是支偉大的球隊。」

MLB去年1月公布調查結果，指太空人2017年和2018年球季透過架設在中外野的攝影機看到對手的暗號，然後藉由敲打垃圾桶告訴打者對手將投什麼球。

太空人因此遭罰500萬美元，2020年和2021年前兩輪選秀權也被沒收，總教練和總經理都被禁賽1年，這兩人之後被太空人老闆克蘭（Jim Crane）開除。

太空人最近一次打進世界大賽是在2019年，當時他們敗給華盛頓國民。由於有亞土維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、柯瑞亞（Carlos Correa）等沙場老將在陣中，讓太空人的經驗值優於勇士。

勇士擊敗衛冕軍洛杉磯道奇闖進世界大賽，自1999年後再度站上這個大舞台，當年的世界大賽，勇士遭紐約洋基以4：0橫掃。

在投手方面較占優勢的勇士，世界大賽前兩戰可能派出弗里德（Max Fried）和摩頓（Charlie Morton）先發。摩頓2017年曾隨太空人奪冠。

信心滿滿的勇士今年其實是克服了許多困難才闖進世界大賽。他們先折損了在手傷後被控家暴的主力打者歐蘇納（Marcell Ozuna），之後7月又遇上外野重砲新星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）因膝傷讓球季提前報銷的倒楣事。

勇士一壘手弗利曼（Freddie Freeman）說：「我們彷彿踩到了40英尺的大坑或巨大的減速丘，大家在路上可能看到的阻礙，我們都遇到了，但不論如何，我們還是克服了一切。」

「而我認為這就是這支球隊擁有的特點，我們會克服任何人家丟給我們的麻煩。」

太空人 勇士 世界大賽

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