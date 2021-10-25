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MLB／史尼克家族父子世界大賽「碰頭」冠軍確定入袋啦

記者陳宛晶／綜合報導
勇士教頭布萊恩．史尼克（右）與太空人打擊教練特洛伊．史尼克（左）父子將在世界大賽碰頭。 （取材自Cory McCartney推特）
勇士教頭布萊恩．史尼克（右）與太空人打擊教練特洛伊．史尼克（左）父子將在世界大賽碰頭。 （取材自Cory McCartney推特）

今年世界大賽太空人勇士隊捉對廝殺，不管誰成為贏家，確定至少會有一個「史尼克」抱起金杯。

兩隊交鋒，賽前聚焦史尼克父子檔，66歲的布萊恩．史尼克（Brian Snitker）是勇士教頭，32歲的特洛伊．史尼克（Troy Snitker）則是太空人打擊教練，早在去年球季結束後，兩人就討論過在世界大賽碰頭的可能性，如今成真了。

「這太不可思議了」小史尼克今天談到與父親在世界大賽「團聚」，他說：「這是我們一直祈禱、希望會發生的情景，對我們家人來說，我不知道還有沒有比這更奢侈的想像了。」

被問到媽媽會支持哪隊，小史尼克笑答：「我不知道她到時看著比賽過程，會掉淚或是會鼓掌，我猜她會一團亂吧。想到隸屬兩隊的人，都來自同一個家庭，我們其中會有一人帶回冠軍，這真的很酷。」

老史尼克也與兒子有一樣的想法，「史尼克家族將會帶回一座冠軍，我不知道誰會擁有它，但至少我們會有一座。」

太空人 世界大賽 勇士

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