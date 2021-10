MLB／史尼克家族父子世界大賽「碰頭」冠軍確定入袋啦

今年世界大賽 由太空人 、勇士 隊捉對廝殺,不管誰成為贏家,確定至少會有一個「史尼克」抱起金杯。

兩隊交鋒,賽前聚焦史尼克父子檔,66歲的布萊恩.史尼克(Brian Snitker)是勇士教頭,32歲的特洛伊.史尼克(Troy Snitker)則是太空人打擊教練,早在去年球季結束後,兩人就討論過在世界大賽碰頭的可能性,如今成真了。

「這太不可思議了」小史尼克今天談到與父親在世界大賽「團聚」,他說:「這是我們一直祈禱、希望會發生的情景,對我們家人來說,我不知道還有沒有比這更奢侈的想像了。」

被問到媽媽會支持哪隊,小史尼克笑答:「我不知道她到時看著比賽過程,會掉淚或是會鼓掌,我猜她會一團亂吧。想到隸屬兩隊的人,都來自同一個家庭,我們其中會有一人帶回冠軍,這真的很酷。」

老史尼克也與兒子有一樣的想法,「史尼克家族將會帶回一座冠軍,我不知道誰會擁有它,但至少我們會有一座。」

