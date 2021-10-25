MLB／塞揚大熱門瑞伊 洋基補強目標

瑞伊今年異軍突起表現出色。（路透）

大聯盟最有錢的球隊洋基 撒錢補強戰力毫不手軟，他們先是在2019年簽下柯爾（Gerrit Cole），如今據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）預測，他們接下來將網羅本季塞揚獎大熱門瑞伊（Robbie Ray）。

其實開季時，應該誰也想不到瑞伊今年會躋身塞揚獎熱門人選，因為他去年僅繳出2勝5敗、防禦率6.62的成績，48次保送是全大聯盟最多，保送率高達7.8％。

不過今年瑞伊蛻變成功，解決了控球問題，成績也突飛猛進，他本季在藍鳥共吃下193.1局，拿下13勝7敗，送出248次三振，防禦率2.84，WHIP值1.04，WAR值高達6.7，成為美聯三振王、防禦率王，如今也很有機會打敗年薪3600萬元的柯爾拿下塞揚獎。

如此優異的表現也可能讓瑞伊明年簽下一筆大約，大聯盟資深記者海曼就在「MLB Tonight」節目上預測洋基會簽下他，他說：「瑞伊將與現任王牌柯爾組成雙箭頭，成為最強一、二號先發。」

此外，海曼還預測另外12位「大咖」自由球員明年的歸宿，克蕭（Clayton Kershaw）、薛則（Max Scherzer）將續留道奇 ；韋蘭德（Justin Verlander）可能轉隊至投手戰力不佳的天使。

打者部分，海曼認為缺乏左打的洋基會簽下游擊手席格（Corey Seager）；柯瑞 亞（Carlos Correa）可能會去老虎或洋基。