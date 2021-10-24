我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳退休居住地 佛州8社區進前10 紐約市排32

國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽

國聯冠軍戰／羅沙里歐14安3轟當選MVP：我夢想成真了

記者蘇志畬／綜合報導
羅沙里歐獲選最有價值球員。（美聯社）
羅沙里歐獲選最有價值球員。（美聯社）

勇士隊今年最超值補強，羅沙里歐（Eddie Rosario）在交易截至大限前加入，成為季後賽關鍵人物，在國聯冠軍賽敲出14支安打追平大聯盟紀錄，打擊率5成60，敲下3轟、9分打點，獲選最有價值球員。

賽後舉起了國聯冠軍賽MVP獎杯，羅沙里歐說：「這是夢想成真，我一輩子都不會忘記。」季中加入勇士隊，也一路打進世界大賽，他說：「當我還是小孩子，我一直夢想這一刻，如今成真了。」

羅沙里歐（左）獲選最有價值球員。（美聯社）
羅沙里歐（左）獲選最有價值球員。（美聯社）

勇士隊在亞古納（Ronald Acuna Jr.）受傷後尋求外野補強，首席教練威斯（Walt Weiss）聽到大家對羅沙里歐的推薦都是同一件事「這傢伙喜歡在關鍵時刻站上打擊區」。7月底勇士隊就和印地安人隊交易來這名戰將。

羅沙里歐在季後賽的表現印證此事，季後賽打擊率高達4成74，其中在國聯冠軍賽多次關鍵表現，先在第2戰敲出再見安打，第4戰4安打、雙響砲的表現再次擊沈道奇隊，勇士隊取得3勝1敗聽牌。

戰線延長到今天的第6戰，羅沙里歐再次跳出來，4局下半的三分砲打破平手局面，也打破道奇隊衛冕希望，幫助勇士隊以4：2拿下第4勝，暌違22年重返世界大賽。

場面越熱、表現越好，羅沙里歐也很了解自己的特殊屬性，日前受訪時表示：「我想關鍵時刻更能彰顯自己，但我不會想太多，還是專注在我能做到的事情上。」

生涯前六年效力雙城隊敲出119轟，羅沙里歐的打擊能力無庸置疑，今年轉戰印地安人隊數據有些下滑，到了勇士隊之後，羅沙里歐想向這邊的球迷證明自己，「我要讓大家知道我名字，認識我是什麼樣的球員」。

勇士 季後賽 道奇

上一則

國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽

延伸閱讀

國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽

國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽
國聯冠軍戰／勇士聽牌 薛則卻不先發：有G7會付出一切

國聯冠軍戰／勇士聽牌 薛則卻不先發：有G7會付出一切
國聯冠軍賽／羅沙里歐雙響砲創空前紀錄 勇士隊3勝聽牌

國聯冠軍賽／羅沙里歐雙響砲創空前紀錄 勇士隊3勝聽牌
MLB／貝林格3分砲 貝茲補上超前安 道奇挫勇士扳回一城

MLB／貝林格3分砲 貝茲補上超前安 道奇挫勇士扳回一城

熱門新聞

湖人戴維斯和哈沃德在第二節爆發口角衝突。(影片截圖)

NBA／湖人內鬨？戴維斯、哈沃德場邊爆發衝突

2021-10-23 07:49
印地安泉女網賽雙打，謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）力退對手奪下金盃。 美聯社

印地安泉女網／謝淑薇3度奪冠 共享41萬美元獎金

2021-10-16 18:18
福原愛。(取材自微博)

福原愛公司才成立半年 日媒爆友人已辭職拆夥

2021-10-15 07:13
羽球世界排名第二的中國一姐陳雨菲被問到心目中最厲害的女單前三名時，不假思索地回答「戴資穎」。（新華社）

羽球／心目中的世界前3名？陳雨菲脫口而出「戴資穎」

2021-10-18 07:17
柯瑞在過了33歲生日後已經有6場比賽至少拿到45分，在這歷史上高居第3。(路透)

NBA／33歲柯瑞6場比賽破45分 僅次喬丹、金恩

2021-10-22 08:03
普荷斯攙扶透納的畫面在推特上瘋傳。（取材自CBS Los Angeles推特）

MLB／道奇休息室一雙感人背影 普荷斯獲讚「真正領袖」

2021-10-22 07:13

超人氣

更多 >
不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工