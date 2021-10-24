國聯冠軍戰／羅沙里歐14安3轟當選MVP：我夢想成真了

羅沙里歐獲選最有價值球員。（美聯社）

勇士 隊今年最超值補強，羅沙里歐（Eddie Rosario）在交易截至大限前加入，成為季後賽 關鍵人物，在國聯冠軍賽敲出14支安打追平大聯盟紀錄，打擊率5成60，敲下3轟、9分打點，獲選最有價值球員。

賽後舉起了國聯冠軍賽MVP獎杯，羅沙里歐說：「這是夢想成真，我一輩子都不會忘記。」季中加入勇士隊，也一路打進世界大賽，他說：「當我還是小孩子，我一直夢想這一刻，如今成真了。」

羅沙里歐（左）獲選最有價值球員。（美聯社）

勇士隊在亞古納（Ronald Acuna Jr.）受傷後尋求外野補強，首席教練威斯（Walt Weiss）聽到大家對羅沙里歐的推薦都是同一件事「這傢伙喜歡在關鍵時刻站上打擊區」。7月底勇士隊就和印地安人隊交易來這名戰將。

羅沙里歐在季後賽的表現印證此事，季後賽打擊率高達4成74，其中在國聯冠軍賽多次關鍵表現，先在第2戰敲出再見安打，第4戰4安打、雙響砲的表現再次擊沈道奇 隊，勇士隊取得3勝1敗聽牌。

戰線延長到今天的第6戰，羅沙里歐再次跳出來，4局下半的三分砲打破平手局面，也打破道奇隊衛冕希望，幫助勇士隊以4：2拿下第4勝，暌違22年重返世界大賽。

場面越熱、表現越好，羅沙里歐也很了解自己的特殊屬性，日前受訪時表示：「我想關鍵時刻更能彰顯自己，但我不會想太多，還是專注在我能做到的事情上。」

生涯前六年效力雙城隊敲出119轟，羅沙里歐的打擊能力無庸置疑，今年轉戰印地安人隊數據有些下滑，到了勇士隊之後，羅沙里歐想向這邊的球迷證明自己，「我要讓大家知道我名字，認識我是什麼樣的球員」。