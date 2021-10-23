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國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽

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國聯冠軍戰／羅沙里歐3分砲轟垮道奇 勇士闖世界大賽

記者蘇志畬／綜合報導
勇士闖世界大賽，將與太空人決勝負。（路透）
勇士闖世界大賽，將與太空人決勝負。（路透）

羅沙里歐（Eddie Rosario）再次挺身而出，4局下的一發三分砲，幫助勇士隊4：2擊敗道奇隊，以4勝2敗拿下國聯冠軍，隊史暌違22年再次闖進世界大賽，要對上太空人隊。

勇士隊去年在國聯冠軍賽3勝1敗下遭到道奇隊逆轉，今年沒讓遺憾再發生，繼1999年後再次闖進世界大賽，上一次拿下世界大賽冠軍則是1995年。

1局下勇士隊靠著奧比斯（Ozzie Albies）二壘打、萊里（Austin Riley）一壘打先馳得點，道奇隊則在4局上兩出局，一、二壘有人時，由貝林格（Cody Bellinger）敲安追平。

羅沙里歐一發三分砲，幫助勇士擊敗道奇。（路透）
羅沙里歐一發三分砲，幫助勇士擊敗道奇。（路透）

不過4局下，勇士隊很快反擊，兩出局後攻占二、三壘，羅沙里歐將布勒（Walker Buehler）投出的94哩卡特球掃出右外野全壘打牆，一口氣進帳3分，成為比賽分水嶺。

羅沙里歐今天4打數2安打、1保送，敲出一轟有3分打點，他在這個系列賽累積14支安打，追平大聯盟季後賽單一系列賽最多安打紀錄，成為史上第5人，前有史庫塔羅（Marco Scutaro）、尤克里斯（Kevin Youkilis）、松井秀喜以及普荷斯（Albert Pujols）。

道奇隊不是沒有反撲機會，7局上無人出局攻占一、二壘，波拉克（AJ Pollock）二壘打進帳1分，追到2：4，然而二、三壘有人局面，道奇隊打線接下來連吞3K，最終就是2分差輸球。

勇士隊先發投手安德森（Ian Anderson）投4局僅失1分；道奇隊因薛則（Max Scherzer）手臂恢復不及，推出只休息三天的布勒先發，留下4局、被敲7支安打，丟掉4分的成績，吞下敗投。

道奇 勇士 世界大賽

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