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MLB／大谷翔平全面進化 「棒球美國」評年度最佳

體育新聞組／綜合報導
權威棒球媒體「棒球美國」選出2021年最佳球員為大谷翔平。（取材自天使隊推特）
權威棒球媒體「棒球美國」選出2021年最佳球員為大谷翔平。（取材自天使隊推特）

權威棒球媒體「棒球美國」（Baseball America）選出大聯盟年度最佳球員，就是「二刀流」大谷翔平，休季期間的自主訓練、球隊決定解放他的使用方式，幻化出今年的夢幻賽季。

報導中提到大谷今年的蛻變原因，他來到美國的前三年深受傷病所苦，去年只投了兩場就封印投手身分，外界對於他是否要放棄其中一刀的質疑聲浪極高，也正是這些不看好的聲音，推動了大谷「進化」的決心。

他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）透露，「他很清楚的是，就是自己遠比數字所呈現出來的更好，他拚了命的努力，決心抹去2020年，讓大家看看2021年捲土重來的自己，而他辦到了。」

去年休季期間，大谷厲行減脂、增肌，調整他的菜單及訓練方式，當他結束在日本、美國兩地的自主訓練，向春訓基地報到時，他比以往還要更壯，而這一切都是為了證明自己有能力健康完成雙刀賽季。

天使總管梅納西（Perry Minasian）談到今年拋開大谷使用說明書的決定經過，當他抵達春訓基地時，與總教練麥登（Joe Maddon）、大谷、翻譯水原一平在會議室裡碰面，梅納西表明他的想法，他想讓大谷照他希望的模式出賽，但這需要大谷誠實的回報自己每天的身體狀況。

聽完了這些話的大谷，臉上露出了大大的笑容。梅納西回憶當天的情況，「我們想傳達的訊息是，這是你的生涯，由你自己作主。」

鬆綁了大谷的出賽限制後，他本季在投手丘上繳出9勝2敗、防禦率3.18，打擊區上貢獻46轟、100分打點、26盜，不僅雙刀都做得好，而且都是頂尖。

麥登表示，大谷打起球來總是開心的模樣，可能掩蓋了他所辦到的事難度有多高，「但是，千萬不要被他騙了，他所辦到的事真的是荒謬的艱難，你必須珍視，因為你可能很難再看到了。」

美國 大谷翔平 天使

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