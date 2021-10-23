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去年1勝3敗逆轉晉級 道奇朝劇本邁進

體育新聞組／綜合報導
道奇隊泰勒敲出三響砲，助隊保住生機。（歐新社）
道奇隊泰勒敲出三響砲，助隊保住生機。（歐新社）

道奇隊面臨背水一戰，21日靠著泰勒（Chris Taylor）的3響砲加上波拉克（AJ Pollock）雙響砲續命，以11：2擊敗勇士隊，在自家主場拿下國聯冠軍賽第二勝，朝著去年1勝3敗後大逆轉的劇本邁進。

泰勒全場5打數4安打、6分打點，在「輸球就淘汰」的比賽中敲出3響砲，他是季後賽史上第一人，賽後聽到這個稱號，他笑說：「聽起來很棒，這對我也是新鮮事，很超現實。」

來源：YouTube

道奇雖然開賽就被勇士弗里曼（Freddie Freeman）敲出兩分砲而落後，不過2局下波拉克先敲出陽春砲，泰勒再補上兩分砲超前，接下來3局下泰勒1分打點安打、5局下兩分砲、7局下陽春砲，完成單場3響砲壯舉，也貢獻超過一半分數。

泰勒對此不居功，「我們這整年都是陣容整齊的球隊，自豪於有好的打席，但也會把機會傳給下一棒。」

在泰勒強力表現下，波拉克在8局下補上一支三分砲，全場也有3安打、4分打點、單場雙響砲演出，波拉克開玩笑說：「泰勒的表現讓我忌妒了，看到他複數轟讓我很有動力。」

打到沒投手的道奇採用牛棚車輪戰，先發的凱利（Joe Kelly）投0.2局掉兩分後因傷退場，賽後也宣布本季報銷，不過後面6任投手鎖住失分，反倒是勇士王牌投手弗里德（Max Fried）4.2局丟掉5分吞敗。

國聯冠軍賽接下來最多剩下兩場、都在勇士主場，道奇已決定下一場由薛則則（Max Scherzer）先發，不過今年季後賽頻繁出賽的他，在系列賽第二戰先發4.1局後，曾表示手臂已經投到沒知覺，這場投球表現恐怕要先打問號。

勇士 道奇 季後賽

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