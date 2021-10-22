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MLB／大谷想離隊？日媒：天使最適合你

體育新聞組 / 綜合報導
大谷雖然對天使放話想贏球引發離隊揣測，但日媒認為天使就是最適合大谷的地方。（Getty Images）
大谷雖然對天使放話想贏球引發離隊揣測，但日媒認為天使就是最適合大谷的地方。（Getty Images）

天使隊「二刀流」好手大谷翔平本季繳出好成績，不過天使戰績太差，讓想贏球的大谷是否會繼續待在天使隊成了未知數。不過日媒《日刊現代》近日分析，天使有一個超大勝算足以留住大谷。

根據報導，天使有意以7年最少2億1000萬美元的大合約，與大谷續約，而天使保住大谷的最大優勢，就是他們是最能讓大谷兼顧投打、展現「二刀流」的球隊。

首先由於大谷需要兼顧打者身份，因此當先發投手時沒辦法「投一休四」，球隊至少要採用6人輪值。第二是大谷多數時候只能擔任指定打擊，間接影響主力野手的輪休。但日媒一名駐美記者表示，天使隊本季沒有這些問題，是因為兩大球星瑞登（Anthony Rendon）、楚奧特（Mike Trout）都因傷提前關機，但如果兩人明年回歸，就必須輪休，因此主帥麥登（Joe Maddon）已有打算明年讓大谷有更多守外野機會，發展「三刀流」長才。

此外大谷雖然本季留下9勝46轟、100分打點的精湛表現，但如果之後加入充滿明星球員的球隊，像是洋基、道奇等豪門，可能會因此攪動內部一池春水，若有明星球員因他加盟導致出賽機會受排擠，肯定會表達不滿，本季天使為了大谷釋出名人堂級球星普荷斯（Albert Pujols）引發批評才殷鑑不遠，這樣大谷是否還能以「二刀流」的身分繳出優異的表現也讓人持有懷疑。

《日刊現代》表示綜上所述，加上天使本季將大谷「二刀流」發揚光大，堪稱找到他的使用說明書，兩邊配合已有默契，目前看來這裡就是最適合大谷的地方了。

天使 大谷翔平 道奇

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