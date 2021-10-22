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MLB／太空人再闖世界大賽 機率高達78%

體育新聞組／綜合報導
太空人搶下關鍵第三勝，從過去季後賽紀錄看來，晉級世界大賽的機率高達78%。（路透）
太空人搶下關鍵第三勝，從過去季後賽紀錄看來，晉級世界大賽的機率高達78%。（路透）

太空人隊在美聯冠軍賽第5戰，靠先發投手瓦德茲（Framber Valdez）投8局只失1分的優質表現，以9：1擊敗紅襪隊，搶下關鍵第3勝，從過去季後賽紀錄看來，晉級世界大賽的機率高達78%。

太空人帶著1勝1敗作客波士頓芬威球場，首戰3：12被紅襪狂電，接下來兩戰分別9：2、9：1獲勝，反以3勝2敗占優勢，紅襪在美聯冠軍賽已無退路。

在2-3-2的季後賽制，前4戰打成2勝2敗，在第5戰獲勝、接下來兩戰回到主場的球隊，23次有18次贏得系列賽，太空人在休士頓迎敵，看來情勢大好。

紅襪在主場3戰一共湧進11萬3212人觀戰，首戰得分超過2位數痛宰太空人，不料接下來兩戰被攻下18分，自己只得3分，輸得相當難看。

紅襪幾乎找不到破解瓦德茲的辦法，只靠狄佛斯（Rafael Devers）7局下轟出陽春砲破蛋，在他開轟前已落後7分，毫無能力挽回戰局，讓現場爆滿37599名球迷失望而歸。

太空人在2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍，後來卻爆發偷暗號醜聞，球團形象受到重創；這支美聯西區常勝軍近5年都打進季後賽，2018年美聯冠軍賽不敵紅襪（1勝4敗），前年在美聯封王後，世界大賽輸給國民隊（3勝4敗），去年重返美聯冠軍賽遭光芒隊淘汰（3勝4敗），今年也是連續第5年在美聯冠軍賽亮相。

太空人 世界大賽 季後賽

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