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國聯冠軍賽／羅沙里歐雙響砲創空前紀錄 勇士隊3勝聽牌

記者蘇志畬／綜合報導
羅沙里歐在季賽後單場雙響砲加上三壘打、一壘打各一支，是大聯盟季後賽首見。（路透）
羅沙里歐在季賽後單場雙響砲加上三壘打、一壘打各一支，是大聯盟季後賽首見。（路透）

勇士隊羅沙里歐（Eddie Rosario）單場雙響砲，9局上的三分砲更是提前宣告道奇隊落敗，看得道奇主場觀眾紛紛起身離場，勇士隊最終也以9：2拿下勝利，在國聯冠軍賽取得3勝1敗的聽牌優勢。

羅沙里歐20日先在2局上與杜瓦（Adam Duvall）攜手演出「背靠背」全壘打，也為球隊先馳得點，3局上則敲出三壘打，5局上敲出一壘打，距離完全打擊只差一支二壘打。

7局上羅沙里歐的第4打席遭到三振，原以為沒機會再打擊，不過9局上勇士隊攻勢再起，也讓羅沙里歐在一出局，一、二壘有人時上場，從岡索林（Tony Gonsolin）手中敲出一發三分砲。

雖然錯過季後賽史上第二次的完全打擊，不過羅沙里歐在季賽後單場雙響砲加上三壘打、一壘打各一支，也是大聯盟季後賽首見，全場5打數4安打、4打點、3得分。

勇士隊投手伊諾亞（Huascar Ynoa）因肩膀不適，先發賽前臨時換人，接替的查維茲（Jesse Chavez）投1局無失分，第二任史邁利（Drew Smyly）中繼3.1局失2分拿下勝投。

道奇隊「偷牛棚日」嘗到苦果，烏力亞斯（Julio Urías）3天前才中繼登板，20日先發表現大不如前，5局被敲8支安打，包括3轟，丟掉5分，這位例行賽20勝投手吞下今年季後賽首敗。

勇士 道奇 季後賽

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