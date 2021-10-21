MLB／瓦德茲8局失1分 太空人聽牌

瓦德茲繳出8局失1分的好投。（Getty Images）

美聯冠軍賽關鍵第五戰，太空人 隊先發投手瓦德茲（Framber Valdez）繳出8局失1分的好投，加上艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）3安3打點，以9：1擊敗紅襪隊，系列賽3勝2敗，距離世界大賽 只差1場勝利。

艾瓦瑞茲在比賽前期引領全隊攻勢，2局上先轟出陽春砲，4局敲出一壘打，6局再敲出2分打點的二壘打，幫助球隊取得3：0領先，也將紅襪隊先發投手塞爾（Chris Sale）打退場。

後段則由古利爾（Yuli Gurriel）繼續追加分數，6局在塞爾退場後，對布拉希爾（Ryan Brasier）敲出1分打點二壘打，9局在滿壘時敲安，帶回2分。

太空人打線大爆發，瓦德茲表現也不遜色，開賽連續投出12上12下，直到5局才被狄佛斯（Rafael Devers）敲出首安，7局則因狄佛斯的陽春砲丟掉唯一一分。

季後賽 前兩場合計僅投7局，瓦德茲今天用93球投完8局，被敲3支安打丟掉1分，另有5次三振、1次保送，季後賽防禦率下降到4.20。

紅襪隊先發投手塞爾表現已是今年季後賽最好，但不足以奪勝，87球投了5.1局，被敲3支安打，丟掉4分（2分責失），有7次三振、2次保送。