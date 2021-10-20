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美聯冠軍賽／太空人單局灌7分扳平 紅襪押先發救援失敗

記者蘇志畬／綜合報導
太空人隊靠著9局上的7分大局，以9：2擊敗紅襪隊，將系列賽扳成2勝2敗平手。 （Getty Images）
太空人隊靠著9局上的7分大局，以9：2擊敗紅襪隊，將系列賽扳成2勝2敗平手。 （Getty Images）

美聯冠軍賽19日在芬威球場舉行第4戰，太空人隊靠著9局上的7分大局，以9：2擊敗紅襪隊，將系列賽扳成2勝2敗平手。

兩隊開賽互轟，太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）1局上的陽春砲先馳得點，紅襪隊則在1局下由波賈茲（Xander Bogaerts）敲出兩分砲，取得2：1領先。

分數也就此停滯，兩隊連吞12顆鴨蛋，到8局上才有變化，太空人隊亞土維（Jose Altuve）的陽春砲將比數扳平，也是個人季後賽生涯第21轟，超越基特（Derek Jeter）獨居史上第3多。

9局上紅襪隊將先發投手艾伊瓦迪（Nathan Eovaldi）押上來關門，這項選擇延伸出連鎖效應，反讓太空人隊單局攻下7分，拉開差距。

艾伊瓦迪開局先被柯瑞亞（Carlos Correa）敲出二壘打，投出三振後故意保送，好不容易用三振抓下第2個出局，卻又被卡斯楚（Jason Castro）敲出一壘打，丟掉一分，再對投出亞土維保送後退場。

艾伊瓦迪留下的滿壘，太空人隊沒有錯過，布蘭特利（Michael Brantley）敲出清壘二壘打，再灌進3分，布萊格曼被故意保送後，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、柯瑞亞、塔克（Kyle Tucker）連三安，各有1分打點。

紅襪隊的關門人選令人疑惑，艾伊瓦迪今年季後賽前三場都先發，拿下2勝0敗、防禦率3.45，最近一次是17日對太空人隊5.1局失3分，結果休息2天又登板，吞下0.2局被敲2安另有2次保送，丟掉4分的苦果。

前兩場大比分奪勝的紅襪隊打線19日也欠缺關鍵一擊，雖有5支安打另獲得7次保送，卻只在首局攻下那2分。

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