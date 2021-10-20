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國聯冠軍賽／貝林格追平轟救道奇 開胡逃過「被聽牌」

記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊靠著貝林格8局下追平三分砲救命，躲過被勇士聽牌命運。（Getty Images）
道奇隊靠著貝林格8局下追平三分砲救命，躲過被勇士聽牌命運。（Getty Images）

眼見要在國聯冠軍賽陷入「被聽牌」局面，道奇隊19日靠著貝林格（Cody Bellinger）8局下追平三分砲救命，貝茲（Mookie Betts）再補上超前安打，以6：5擊敗勇士隊，系列賽扳回一城，戰績1勝2敗。

面對戰績落後，道奇隊19日早早得分，席格（Corey Seager）在第1局轟出兩分砲，劇本似乎跟國聯冠軍賽第二戰一樣。

勇士隊同樣在4局得分，不過這次不是扳平，而是豪奪4分超前，彼德森（Joc Pederson）、杜瓦（Adam Duvall）、史旺森（Dansby Swanson）安打各敲1分，羅沙里歐（Eddie Rosario）滿壘保送擠回第4分，5局上勇士隊再添1分。

搖搖欲墜的道奇隊在8局等到生機，史密斯（Will Smith）、波拉克（AJ Pollock）敲安，1出局後輪到貝林格，2好1壞下，面對一顆偏高的95.6哩速球轟出中右外野全壘打牆。

這發三分砲是貝林格今年季後賽首轟，生涯第9轟，其中有6轟是幫助球隊扳平或超前。

道奇隊在8局的攻勢還沒結束，泰勒（Chris Taylor）再敲出安打，隨後盜上二壘，兩出局後貝茲的二壘打，敲回超前的寶貴一分；9局上簡森（Kenley Jansen）也用連三次三振守住勝利。

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