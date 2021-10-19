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MLB／「老爹」也玩紅襪開轟慶祝儀式 A-Rod推車累死啦

體育新聞組／綜合報導
每當有球員開轟時，紅襪便會以「開車」的方式慶祝，老爹找A-Rod一起來體驗。
每當有球員開轟時，紅襪便會以「開車」的方式慶祝，老爹找A-Rod一起來體驗。

大部分球隊在有球員開轟時，會有自己獨特慶祝方式，而每當紅襪球員打全壘打，回到休息室後就會坐進推車裡，享受隊友免費推車的服務，18日陣中傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz）也坐上推車體驗，不過負責出力推車的卻是曾經世仇前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），A-Rod推完後直呼「累死了」。

美聯冠軍賽第三戰在紅襪主場進行，身為美國福斯電視台的球評，老爹與A-Rod也來到芬威球場進行轉播工作。

歐提茲對於老東家推車的慶祝儀式躍躍欲試，賽前決定也要體驗一番，可見坐在推車裡的老爹一臉享受，但卻讓A-Rod哭笑不得，必須設法推動104公斤老爹，讓A-Rod嘗盡苦頭，他在影片中直呼：「從來沒這麼累過。」

影片最後還可以看到，需要靠著兩個人的力量，才能把歐提茲從推車上抬起，由此可知，老爹的噸位還真不小，確實辛苦了A-Rod。

MLB 美國 洋基

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