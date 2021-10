MLB／「老爹」也玩紅襪開轟慶祝儀式 A-Rod推車累死啦

大部分球隊在有球員開轟時,會有自己獨特慶祝方式,而每當紅襪球員打全壘打,回到休息室後就會坐進推車裡,享受隊友免費推車的服務,18日陣中傳奇「老爹」歐提茲(David Ortiz)也坐上推車體驗,不過負責出力推車的卻是曾經世仇前洋基 隊球星「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez),A-Rod推完後直呼「累死了」。

美聯冠軍賽第三戰在紅襪主場進行,身為美國 福斯電視台的球評,老爹與A-Rod也來到芬威球場進行轉播工作。

歐提茲對於老東家推車的慶祝儀式躍躍欲試,賽前決定也要體驗一番,可見坐在推車裡的老爹一臉享受,但卻讓A-Rod哭笑不得,必須設法推動104公斤老爹,讓A-Rod嘗盡苦頭,他在影片中直呼:「從來沒這麼累過。」

影片最後還可以看到,需要靠著兩個人的力量,才能把歐提茲從推車上抬起,由此可知,老爹的噸位還真不小,確實辛苦了A-Rod。

Big Papi made me do the @redsox home run celebration. Never been more tired. 😂



My brother @davidortiz and I give you an exclusive tour of Fenway Park, Tuesday at 7:30 PM ET on @FS1. ⚾️ 📺 MLB ?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLB @MLBONFOX pic.twitter.com/XO6xJQDzXy