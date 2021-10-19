我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚？中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

MLB／道奇2連敗 投手調度遭質疑

體育新聞組／綜合報導
道奇隊先發投手薛則投不滿五局退場。（Getty Images）
道奇隊先發投手薛則投不滿五局退場。（Getty Images）

例行賽只拿88勝就取得分區冠軍，勇士隊如今也在國聯冠軍賽展現生存本領，繼首戰以再見安打贏球後，第二戰克服兩度落後，9局下由羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出再見安打，終場以5：4擊敗道奇隊，在系列賽取得2勝0敗優勢。

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）為球隊下了最佳註解，「當我們落後時，你最好別太早離場，因為那可能會錯過比賽最精采的部分，只能在開車回家的路上聽著廣播，勇士是永不放棄的球隊。」

道奇將先發投手牛棚日挪到比賽場上的慣用伎倆，在此役嘗到苦頭，薛則（Max Scherzer）先在分區系列賽第五戰關門，休兩天後扛起此戰先發，只投4.1局、79球，就知道自己撐不下去了。

「我的手臂已無知覺，從熱身時就感覺得到還很累。」薛則表示，他一開始就知道自己可能無法投長局數，但預期95球應該沒有問題，卻仍在第五局累到向教練表達，恐怕需要換人了。

道奇帶著4：2領先進入第八局，推出將在第四戰先發的烏力亞斯（Julio Urias）把關，單局被敲3安打，先因奧比斯（Ozzie Albies）的安打掉分，萊里（Austin Riley）補上追平安打，而勇士兩次搶本壘的賭博式跑壘都賭對，成功將戰局扳平。

「燒」先發的調度，讓道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）飽受質疑，媒體在賽後記者會上提出其他可負責第八局的後援投手，但羅伯茲堅持：「在我看來，烏力亞斯投第八局、簡森（Kenley Jansen）第九局，是完美的安排。」他表示，原本就排定烏利亞斯在前兩戰其中一場後援，第四戰先發的計畫不變。

羅沙里歐單場四安，第四支安打成為決定比賽勝負的一棒，他讓勇士成為史上第四支在季後系列賽前兩戰都再見勝的球隊。

不過道奇不必氣餒，因為大聯盟歷史上仍有14支在2連敗後還能逆轉勝的球隊，巧合的是，最近一次就發生在去年的道奇與勇士身上。

去年國聯冠軍戰同樣由勇士出戰道奇，不過，道奇卻先在自家主場連輸2場，第3戰在客場才火力全開扳回一城，隨後第4戰又再度落敗，背水一戰的道奇頂住壓力，連贏3場淘汰勇士晉級世界大賽，接著再以4勝2敗擊敗光芒，拿下睽違32年的世界大賽冠軍。

羅沙里歐為勇士敲出再見安打。（Getty Images）
羅沙里歐為勇士敲出再見安打。（Getty Images）

道奇 勇士 羅伯茲

上一則

NBA／新賽季拚新紀錄 柯瑞、詹姆斯預約創造歷史

延伸閱讀

國聯冠軍賽／勇士又敲再見安打 道奇2敗回主場

國聯冠軍賽／勇士又敲再見安打 道奇2敗回主場
國聯冠軍賽／勇士萊里再見安打 擊垮道奇

國聯冠軍賽／勇士萊里再見安打 擊垮道奇
MLB／道奇拚了 不排除薛則待命 2天前才投110球

MLB／道奇拚了 不排除薛則待命 2天前才投110球

MLB／道奇再見2分砲 淘汰紅雀 晉級國聯分區賽

MLB／道奇再見2分砲 淘汰紅雀 晉級國聯分區賽

熱門新聞

喬丹。（路透）

NBA／喬丹在家視訊受訪 金光閃閃「獎杯牆」意外成焦點

2021-10-12 08:53
福原愛。(取材自微博)

福原愛公司才成立半年 日媒爆友人已辭職拆夥

2021-10-15 07:13
熱火傳奇球星韋德。（美聯社）

NBA／「我的美麗女兒是同志」韋德聯手庫克聲援LGBTQ

2021-10-15 08:53
南韓女排球員李多英在校園霸凌往事曝光後，如今又捲入家暴醜聞。(取材自Instagram)

排球／美女選手被控偷吃家暴 嗆前夫：若不滿你也劈腿

2021-10-11 08:03
杜蘭特（左）和哈登（右）將出面解決厄文拒絕施打疫苗的問題。 (美聯社)

NBA／厄文拒接種變兼職球員？ 杜蘭特、哈登出面解決

2021-10-12 08:03
（Getty Images）

NBA超級經紀人有個明星女友 戴維斯婚禮上玩自拍

2021-10-14 08:53

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統