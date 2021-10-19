MLB／道奇2連敗 投手調度遭質疑

道奇隊先發投手薛則投不滿五局退場。（Getty Images）

例行賽只拿88勝就取得分區冠軍，勇士 隊如今也在國聯冠軍賽展現生存本領，繼首戰以再見安打贏球後，第二戰克服兩度落後，9局下由羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出再見安打，終場以5：4擊敗道奇 隊，在系列賽取得2勝0敗優勢。

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）為球隊下了最佳註解，「當我們落後時，你最好別太早離場，因為那可能會錯過比賽最精采的部分，只能在開車回家的路上聽著廣播，勇士是永不放棄的球隊。」

道奇將先發投手牛棚日挪到比賽場上的慣用伎倆，在此役嘗到苦頭，薛則（Max Scherzer）先在分區系列賽第五戰關門，休兩天後扛起此戰先發，只投4.1局、79球，就知道自己撐不下去了。

「我的手臂已無知覺，從熱身時就感覺得到還很累。」薛則表示，他一開始就知道自己可能無法投長局數，但預期95球應該沒有問題，卻仍在第五局累到向教練表達，恐怕需要換人了。

道奇帶著4：2領先進入第八局，推出將在第四戰先發的烏力亞斯（Julio Urias）把關，單局被敲3安打，先因奧比斯（Ozzie Albies）的安打掉分，萊里（Austin Riley）補上追平安打，而勇士兩次搶本壘的賭博式跑壘都賭對，成功將戰局扳平。

「燒」先發的調度，讓道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）飽受質疑，媒體在賽後記者會上提出其他可負責第八局的後援投手，但羅伯茲堅持：「在我看來，烏力亞斯投第八局、簡森（Kenley Jansen）第九局，是完美的安排。」他表示，原本就排定烏利亞斯在前兩戰其中一場後援，第四戰先發的計畫不變。

羅沙里歐單場四安，第四支安打成為決定比賽勝負的一棒，他讓勇士成為史上第四支在季後系列賽前兩戰都再見勝的球隊。

不過道奇不必氣餒，因為大聯盟歷史上仍有14支在2連敗後還能逆轉勝的球隊，巧合的是，最近一次就發生在去年的道奇與勇士身上。

去年國聯冠軍戰同樣由勇士出戰道奇，不過，道奇卻先在自家主場連輸2場，第3戰在客場才火力全開扳回一城，隨後第4戰又再度落敗，背水一戰的道奇頂住壓力，連贏3場淘汰勇士晉級世界大賽，接著再以4勝2敗擊敗光芒，拿下睽違32年的世界大賽冠軍。