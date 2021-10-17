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國聯冠軍賽／勇士又敲再見安打 道奇2敗回主場

記者陳宛晶／綜合報導
羅沙里歐敲出再見安打。（美聯社）
羅沙里歐敲出再見安打。（美聯社）

球場如賭場，道奇勇士隊今天在國聯冠軍賽第2戰接連出現釀禍調度，勇士兩度面臨2分落後都追平，9局下羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出再見安打，以5：4擊敗道奇，勇士成為史上第4支在季後系列賽前兩戰都再見勝的球隊，羅沙里歐單場4安、包括1支再見安打，則為史上第5人。

兩隊在比賽前段都用全壘打取分，第1局席格（Corey Seager）轟出兩分砲，助道奇先馳得點，勇士則由彼德森（Joc Pederson）4局補上一發追平兩分砲，兩隊卡在2：2，直到第7局再有變化。

勇士投手馬茲克（Tyler Matzek）開局先保送貝茲（Mookie Betts），連飆2K後故意保送史密斯（Will Smith），教練團在此時換上傑克森（Luke Jackson）接手投球，中外野手則換上赫瑞迪亞（Guillermo Heredia），成為勇士版的「地獄調度」。

傑克森先對透納（Justin Turner）投出觸身球、擠成滿壘，再被泰勒（Chris Taylor）掃向中外野，這球在赫瑞迪亞面前落地形成安打，還在彈跳後從他的手套上方越過，這支二壘打一棒送回2分。

道奇也因一次投手調度讓戰局再次扭轉，烏力亞斯（Julio Urias）表訂為第4戰先發投手，道奇為了全力搶下這一勝，動用他把關第8局，結果單局被敲3安打「砸鍋」，昨天才剛敲再見安的萊里（Austin Riley），今天又貢獻了一支追平安，勇士兩次搶本壘的賭博式跑壘都賭對。

9局下、兩出局，道奇終結者簡森（Kenley Jansen）登板面對二壘有人局面，羅沙里歐敲出個人單場第4支安打，一棒終結比賽。

道奇先發投手薛則（Max Scherzer）投4.1局，被敲4安打、失2分，送出7次三振，勇士安德森（Ian Anderson）投3局失2分，兩人都以無關勝敗收場。

勇士 道奇

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