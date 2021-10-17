國聯冠軍賽／勇士萊里再見安打 擊垮道奇

勇士三壘手萊里揮出再見安打。（美聯社）

國聯冠軍賽今天開打，道奇 、勇士 隊連續兩年碰面，兩隊一路糾纏到9局下，勇士三壘手萊里（Austin Riley）揮出再見安打，幫助球隊在主場以3：2獲勝，終止季後賽對戰3連敗。

勇士面對道奇先發投手卡內波（Corey Knebel），首局就展開攻勢，開路先鋒羅沙里歐（Eddie Rosario）揮出安打、盜上二壘，再靠隊友內野滾地球攻占三壘、卡內波暴投攻下全場第1分。

道奇2局上反攻，波拉克（A.J. Pollock）先從勇士先發投手弗里德（Max Fried）的手中揮出二壘打，泰勒（Chris Taylor）適時安打扳平比數。

道奇4局上靠捕手史密斯（Will Smith）轟出左外野陽春砲，以2：1超前，但勇士4局下立刻反擊，萊里回敬左外野陽春砲，兩隊二度打平，直到8局結束都未再得分。

9局下勇士面對道奇第8任投手崔能（Blake Treinen），把握最後攻勢，1出局後奧比斯（Ozzie Albies）安打後盜上二壘，萊里揮出左外野方向再見安打，成為勇士搶下國聯冠軍賽首勝的最大功臣。

道奇去年在國聯冠軍賽擁有主場優勢，打完前4戰1勝3敗落後，接下來3戰全勝，淘汰勇士闖進世界大賽，再扳倒光芒隊封王。

道奇今年再戰勇士，以外卡身分從客場開打，連續兩年在第1戰落敗，明天第2戰仍在亞特蘭大 開打，將推出薛則（ Max Scherzer）登板先發。