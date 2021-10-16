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美聯冠軍賽／紅襪扳平太空人 單場2支滿貫砲寫歷史

中央社／休士頓16日綜合外電
馬蒂內茲第1局就擊出滿貫全壘打，讓紅襪4：0領先。（歐新社）
馬蒂內茲第1局就擊出滿貫全壘打，讓紅襪4：0領先。（歐新社）

美國職棒大聯盟MLB紅襪今天前兩局各擊出一支滿貫全壘打，成為史上第一支在季後賽單場轟出兩支滿貫砲的球隊，也奠定勝基，最終9：5擊敗太空人，在美聯冠軍賽扳平戰局。

MLB美國聯盟冠軍賽第2戰今天持續在休士頓太空人主場進行，系列賽0勝1負落後的波士頓紅襪，此役打擊大爆發。

這場比賽1局上半，馬蒂內茲（J.D. Martinez）就擊出滿貫全壘打，讓紅襪4：0領先，2上德佛斯（Rafael Devers）也揮出滿貫砲，讓紅襪8：0大幅領先太空人，這是大聯盟史上頭一次有單一球隊能在一場季後賽中，展現轟出兩支滿貫砲的驚人火力。

2上德佛斯也揮出滿貫砲。（美聯社）
2上德佛斯也揮出滿貫砲。（美聯社）

紅襪4上在赫南德茲（Enrique Hernandez）打出陽春全壘打後，以9：0遙遙領先太空人。

地主太空人則是在4下展開反擊，靠著塔克（Kyle Tucker）的二壘安打拿下他們這場比賽的第1分，再利用古利爾（Yuli Gurriel）帶有兩分打點的安打，將分差縮小到6分。

9下太空人臨去秋波，靠古利爾（Yuli Gurriel）、卡斯楚（Jason Castro）分別揮出一發陽春彈，一共要回2分，最終紅襪仍以4分差距擊敗太空人，雙方目前在7戰4勝制的美聯冠軍賽各拿1勝戰成平手，

本季例行賽戰績11勝8敗、防禦率3.48的太空人左投賈西亞（Luis Garcia）今天先發只投1局，有2次三振、3個保送，被打出一發滿貫彈在內的2支安打，丟掉5分都是自責分，狼狽吞下敗投；接替他投球的歐多瑞茲（Jake Odorizzi）投4局有5次三振、沒有保送，被擊出7支安打，其中包含1支滿貫砲和一支陽春全壘打，丟掉4分都是自責分，兩人接連遭到紅襪砲轟，是太空人今天輸球的一大關鍵。

紅襪此役先發投手伊佛迪（Nathan Eovaldi）例行賽戰績11勝9敗、防禦率3.75，他今天投5.1局，送出3次三振、1個保送，被打5支安打，丟掉3分都是自責分，最後拿下勝投。

兩隊接下來將於19日起，連兩天在紅襪主場進行系列賽第3戰、第4戰。

太空人 美國 季後賽

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