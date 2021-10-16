巨人驟死戰揮棒過半爭議 道奇貝茲：可能沒揮

巨人隊的弗洛瑞斯被判揮棒過半吞下再見三振，但連道奇的貝茲都認為他可能沒有揮棒。（美聯社）

道奇 隊14日以2：1在驟死戰擊敗巨人隊，晉級國聯冠軍賽，不過最後一顆好球卻頗有爭議，就連道奇隊貝茲（Mookie Betts）都認為巨人隊的弗洛瑞斯（Wilmer Flores）可能沒有揮棒。

另據「Clutch Points」報導，道奇隊的英雄、9上敲出致勝分的貝林格（Cody Bellinger）對此表示應該「遵從裁判的判決」。

這起事件發生在國聯分區系列賽第5戰、9局下，2出局、一壘有人情況，弗洛瑞斯在2好球後面對薛則（Max Scherzer）的引誘球揮棒，一壘審莫拉雷斯（Gabe Morales）裁定已出棒，也讓薛則拿到再見三振，幫助道奇晉級。

賽後影片重播看來，弗洛瑞斯有即時收回，不過出棒與否是由裁判評斷，不得挑戰，巨人教頭凱普勒（Gabe Kapler）賽後表示：「這是很困難，但我們一定不希望比賽這樣結束。」

不過，凱普勒也認為就算判決未出棒，不代表就一定會逆轉，「我們今天沒贏球還有其他原因，這只是這場比賽的最後一個判決。」

多數球迷認為並未出棒，爭議判決在網路上吵翻天，而道奇外野手貝茲在接受場邊電視訪問時也回答得很誠實，「我不認為他出棒，但我不是負責判決的人，結果就是這樣了。」

道奇隊贏球大功臣貝林格則耐人尋味地說：「當時我人在中外野，我什麼都沒看到，所以我會看重播畫面，不過，裁判說這球出棒了，那就是出棒。」

「Clutch Points」記者R.P. Salao認為，即使沒有這個爭議判決，弗洛雷斯面對的投手薛則仍稱得上是世界上最好的投手，比賽最終的結果可能依舊不會改變。只不過，對例行賽搶下107勝的巨人軍而言，讓裁判的爭議判決結束自己的賽季肯定十分遺憾。但他也提到，無論這個判決是否正確，道奇今天表現極佳仍是不可抹滅的事實。