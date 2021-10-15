MLB／太空人不給長約 柯瑞亞想說再見

柯瑞亞自信能獲得更好的合約。（Getty Images）

太空人 當家游擊手柯瑞 亞（Carlos Correa）在休賽季將成為自由球員，球隊曾與他談過延長合約，但雙方未達成共識，讓續約之事遙遙無期，不過，「此處不留爺，自有留爺處」，他相當自信進入自由球員市場後會有更好合約。

據報導指出，不偏好長約的太空人當初提出的價碼落在6年1.2億美元和5年1.25億美元，但柯瑞亞想要的是長期的大型合約，甚至回嗆球團開價太低毫無誠意。他在季後賽 首輪屢為球隊建功，4戰打擊三圍0.385/0.529/0.538，本季WAR（勝利貢獻值）若扣除大谷投打相加，也是傲視全聯盟的7.2（ESPN版本），因此他自認價碼應更高，強調「現在我的價值提升了」。

柯瑞亞上個月才剛滿27歲，生涯並未有重大傷勢，占有年輕與健康兩大優勢，他不諱言就是想爭取10年長約，也提出觀點證明自己值得，他說：「很多人反對10年長約，但那些擁有10年約的球員，簽約時幾乎都是至少30歲了，而我目前才27歲，這10年都是當打之年，所以我們等著看吧。」

柯瑞亞確實是少數能在27歲就進入自由市場的頂尖球員，又是鎮守重要的游擊位置，可以預期休賽季各個球隊將虎視眈眈展開搶人大戰，看看這位市場上最有價值的游擊手最後會獎落誰家。