我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

MLB／太空人不給長約 柯瑞亞想說再見

體育新聞組 / 綜合報導
柯瑞亞自信能獲得更好的合約。（Getty Images）
柯瑞亞自信能獲得更好的合約。（Getty Images）

太空人當家游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）在休賽季將成為自由球員，球隊曾與他談過延長合約，但雙方未達成共識，讓續約之事遙遙無期，不過，「此處不留爺，自有留爺處」，他相當自信進入自由球員市場後會有更好合約。

據報導指出，不偏好長約的太空人當初提出的價碼落在6年1.2億美元和5年1.25億美元，但柯瑞亞想要的是長期的大型合約，甚至回嗆球團開價太低毫無誠意。他在季後賽首輪屢為球隊建功，4戰打擊三圍0.385/0.529/0.538，本季WAR（勝利貢獻值）若扣除大谷投打相加，也是傲視全聯盟的7.2（ESPN版本），因此他自認價碼應更高，強調「現在我的價值提升了」。

柯瑞亞上個月才剛滿27歲，生涯並未有重大傷勢，占有年輕與健康兩大優勢，他不諱言就是想爭取10年長約，也提出觀點證明自己值得，他說：「很多人反對10年長約，但那些擁有10年約的球員，簽約時幾乎都是至少30歲了，而我目前才27歲，這10年都是當打之年，所以我們等著看吧。」

柯瑞亞確實是少數能在27歲就進入自由市場的頂尖球員，又是鎮守重要的游擊位置，可以預期休賽季各個球隊將虎視眈眈展開搶人大戰，看看這位市場上最有價值的游擊手最後會獎落誰家。

柯瑞 太空人 季後賽

上一則

NBA／鵜鶘威廉森 開季復出無望

下一則

NBA／接受禁賽令 厄文：不會離開籃球

延伸閱讀

MLB／薛則再見三振 道奇擊敗巨人晉國聯冠軍賽

MLB／薛則再見三振 道奇擊敗巨人晉國聯冠軍賽
MLB／大谷翔平「二刀流」關鍵？老爹歐提茲：他單身

MLB／大谷翔平「二刀流」關鍵？老爹歐提茲：他單身
MLB／重返作弊「肇事球場」紅襪教頭：我們自作自受

MLB／重返作弊「肇事球場」紅襪教頭：我們自作自受
MLB／紅雀17連勝進季後賽 教頭卻丟了飯碗

MLB／紅雀17連勝進季後賽 教頭卻丟了飯碗

熱門新聞

瑞度卡努直言她最開心的還是與家人在一起的時光。（路透）

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

2021-10-07 08:53
瑞度卡努8日對戰白俄羅斯對手後落敗，提前出局印地安泉網賽。（美聯社）

美網奪冠後首戰失利 瑞度卡努：我才18歲 得放自己一馬

2021-10-09 08:53
喬丹。（路透）

NBA／喬丹在家視訊受訪 金光閃閃「獎杯牆」意外成焦點

2021-10-12 08:53
南韓女排球員李多英在校園霸凌往事曝光後，如今又捲入家暴醜聞。(取材自Instagram)

排球／美女選手被控偷吃家暴 嗆前夫：若不滿你也劈腿

2021-10-11 08:03
大寶貝戴維斯。（美聯社）

NBA／詐取400萬醫保費 18名前球員遭拘捕

2021-10-07 20:03
杜蘭特（左）和哈登（右）將出面解決厄文拒絕施打疫苗的問題。 (美聯社)

NBA／厄文拒接種變兼職球員？ 杜蘭特、哈登出面解決

2021-10-12 08:03

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇