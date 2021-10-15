MLB／薛則再見三振 道奇擊敗巨人晉國聯冠軍賽

薛則（右）守住勝利，道奇晉級國聯冠軍賽。（美聯社）

道奇 隊與巨人隊在國聯分區系列賽打到最後一戰、最後一局才分出勝負，道奇隊9局上由貝林格（Cody Bellinger）敲出超前安，9局下休息2天的薛則（Max Scherzer）登板守住2：1勝利，晉級國聯冠軍賽。

兩支百勝球隊打到第五戰，道奇隊14日先在6局上由貝茲（Mookie Betts）敲安後盜上二壘，席格（Corey Seager）的安打先馳得點，不過6局下巨人隊拉夫（Darin Ruf）一發陽春砲追平比數。

比數在9局上發生變化，1出局後，道奇隊靠著觸身球、安打，攻占一、二壘，貝林格（Cody Bellinger）的安打為道奇隊再次取得領先。

9局下道奇隊照預告的推出薛則登板救援，他在12日才先發投了7局、110球，但14日上場只讓對手因一次失誤上壘，順利抓下三個出局數，包括兩次三振。

飆出再見三振的薛則興奮的與隊友擁抱、慶祝，這也是他季後賽 生涯首個救援勝，不過最後的再見三振在裁判判定揮棒過半下完成，影像重播看來，有無過半或許有些爭議。

巨人隊年輕投手韋柏（Logan Webb）再次展現好投，今天先發7局僅失1分的表現，給予巨人隊一線希望，他在系列賽首戰先發7.2局沒有失分，還飆出10次三振，可惜季後賽的驚奇之旅在今天畫下句點。

道奇隊投手安排出奇招，先發投手臨時從烏力亞斯（Julio Urias）換成卡內波（Corey Knebel），採用「假先發」戰法，卡內波只投一局，烏力亞斯變成第三任投手，投了4局，丟掉1分。