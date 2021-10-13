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MLB／道奇拚了 不排除薛則待命 2天前才投110球

記者蘇志畬／綜合報導
薛則。（美聯社）
薛則。（美聯社）

兩支百勝隊伍的纏鬥，將國聯分區系列賽帶進第五戰，面對與巨人隊一戰定生死的比賽，道奇隊不排除讓第3戰先發的薛則（Max Scherzer）在牛棚待命。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）在第4戰打完時曾表示，第5戰會讓薛則休息，13日也說「不太可能」讓他登板，因為國聯冠軍賽首戰希望交給薛則，當然羅伯茲也知道，前提是要先過隔天開打的分區賽第5戰。

「我知道除非贏得第5戰，不然沒機會爭國聯冠軍。」羅伯茲不排除讓薛則牛棚出賽，「重點是他的感覺，因為上場還是要能貢獻，所以我們會跟他好好聊聊，但絕對不會勉強他。」

道奇隊也沒有「非薛則不可」，他們在第4戰以7：2擊敗巨人隊，牛棚的簡森（Kenley Jansen）、卡內波（Corey Knebel）都沒用到，加上今天一天休息，不少人都可再出賽。

薛則在12日先發時投了7局、110球，因丟掉1分吞敗，如果第5戰再登板，只休息2天，而他生涯4次在季後賽短天數休息後出賽，有3場掉分，唯一休息2天再登板的一次在2017年國聯分區系列賽第5戰，投1局掉4分（2分責失），吞下敗投。

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