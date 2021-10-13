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MLB／亞土維3分轟垮白襪希望 太空人連5季晉美聯冠軍賽

體育新聞組╱綜合報導
亞土維9局上的3分全壘打，轟掉了芝加哥反擊的希望。（歐新社）
亞土維9局上的3分全壘打，轟掉了芝加哥反擊的希望。（歐新社）

休士頓太空人隊12日在美聯分區系列賽第4場擊敗芝加哥白襪隊，以10：1的比分挺進美聯冠軍戰，追平運動家隊在1971-75年連續5年打進分區冠軍賽的次高紀錄，僅次於亞特蘭大勇士隊在1991-99年的8場。

影音來源：YouTube

太空人隊攻勢主導全場。柯瑞亞 (Carlos Correa) 和布萊格曼 (Alex Bregman) 各打出2分打點二壘打，亞土維 (Jose Altuve) 9局上在噓聲中擊出3分全壘打，扼殺了芝加哥反擊的希望。

休士頓在分區系列賽中，每場可由白襪隊投手中至少得到6分。白襪隊的投手在例行賽中擁有MLB第五好的自責分率和最高的三振率。

白襪隊推出洛登（Carlos Rodon）先發主投。這位28歲的左投在2021年賽季表現極佳，在24場先發中擁有2.37自責分率，但由於肩傷，季末一度列入傷兵名單。他完美度過2局，卻在第3局遇到麻煩，二出局後被柯瑞亞打出逆轉二壘打，迫使總教練拉魯薩（Tony La Russa）啟動牛棚。

剛滿27歲的柯瑞亞此役也創下一項紀錄，以54個打點追平普荷斯（Albert Pujols），成為現役球員季後賽打點最多的球員。

賽前據傳無法上場的寇佩克（Michael Kopech）的表現也好不到哪裡去，僅投三分之二局就責失3分。

太空人隊先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）穩穩主投4局僅失1分，投出5次三振。

太空人隊下一輪將於15日與總教練柯拉（Alex Cora）領軍的波士頓紅襪隊進行正面交鋒。柯拉曾是休士頓的替補教練，而且是2017年靠偷暗號作弊醜聞贏得總冠軍的關鍵人物。他因此案在2020賽季遭禁賽，但在2021年獲波士頓聘用。

兩支球隊之前曾在2018年的美聯冠軍戰相遇，當時例行賽108勝的紅襪隊以4勝1負擊敗太空人隊，最後獲得世界大賽冠軍。

太空人隊連5年打進美聯冠軍戰。（路透）
太空人隊連5年打進美聯冠軍戰。（路透）

太空人 柯瑞 休士頓

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