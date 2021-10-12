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MLB／太空人連5年晉級美聯冠軍賽 賽後在吵觸身球

記者蘇志畬／綜合報導
太空人隊12日以10：1擊敗白襪隊，連續5年挺進美聯冠軍系列賽。（Getty Images）
太空人隊12日以10：1擊敗白襪隊，連續5年挺進美聯冠軍系列賽。（Getty Images）

太空人隊12日以10：1擊敗白襪隊，在美聯分區系列賽第4戰取得關鍵勝利，連續5年挺進美聯冠軍系列賽，對手是前一天先晉級的紅襪隊。

白襪隊之戰因雨延期一天才打，太空人隊火力依舊，柯瑞亞（Carlos Correa）在3局上的2分打點二壘打先逆轉比數，4局布萊格曼（Alex Bregman）2分打點二壘打擴大領先，9局上亞土維（Jose Altuve）再轟出3分砲。

在先發投手投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）投4局失1分退場後，太空人隊牛棚也能壓制對手，接下來5名後援投手只被敲出2支安打，沒有失分。

自大聯盟1969年開始採用分區制後，太空人隊是第3支連續五年打進聯盟冠軍系列賽的球隊，前面是1995到1999年的勇士隊以及1971到1975年的運動家隊。

不過賽後焦點被一記觸身球搶走，白襪隊教頭拉魯薩（Tony La Russa）堅稱，8局下阿布瑞尤（Jose Abreu）被觸身球擊中，「他們是故意的。」

拉魯薩的理由是，阿布瑞尤被砸中的前兩球都很近身，「我在意的是運動家精神，我是有底線的，他們擊敗我們，他們打比較好，但這是故意觸身球，我不懂他們為什麼可以逃過處罰？」

太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）則認為自己沒理由這麼做，因為當時太空人隊7：1領先，「我們沒理由砸阿布瑞尤，他又沒做什麼」。

會有這樣的爭議也有遠因，白襪隊拿下第3戰勝利後，後援投手塔佩拉（Ryan Tepera）暗指太空人可能在前兩場主場賽事都有偷暗號。

太空人 勇士 柯瑞

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