MLB／百勝也沒用 光芒連兩天「被」再見 遭紅襪淘汰

紅襪赫南德茲敲出再見高飛犧牲打，以6：5擊退光芒，紅襪以3勝1敗淘汰美聯盟主。（歐新社）

例行賽豪奪100勝，光芒隊卻在季後賽 早早打包，此役從0：5追到5：5，仍在9局下被紅襪赫南德茲（Kiké Hernández）敲出再見高飛犧牲打，以6：5擊退光芒，紅襪以3勝1敗淘汰美聯盟主。

光芒此役由麥克修（Collin McHugh）先發，前兩局只被敲出1安打、無失分，總教練凱許（Kevin Cash）仍在第3局推出正港先發投手麥克納漢（Shane McClanahan），才剛在系列賽首戰先發5局、休息3天的他，壓制力明顯下滑。

狄佛斯（Rafael Devers）從麥克納漢手中轟出三分砲，佛度戈（Alex Verdugo）二壘打、馬丁尼茲（J.D. Martinez）一壘打各有1分打點，麥克納漢投0.2局被敲5安打、噴掉5分，光芒瞬間處於0：5落後。

光芒從絕境中追起，米道斯（Austin Meadows）第5局在三壘有人時，先以一壘方向滾地球，幫助光芒趕回1分，大物新人法蘭柯（Wander Franco）6局上敲出兩分砲，光芒追近到3：5。

法蘭柯這一轟，讓他成為史上第5位在20歲或更年輕就於季後賽連兩戰開轟的球員，前一人就在敵方陣營，就是2017年的狄佛斯。

光芒在第8局無人出局連掃3安打，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）打回追平分，5：5局面在9局下守不住，光芒錯過有機會拿到的第2個出局數，讓紅襪攻占一、三，赫南德茲補上高飛犧牲打，連兩天以再見勝氣走光芒。

紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投5局失2分，第3局K掉米道斯的打席破紀錄，他共用17球，締造1988年開始記錄球數紀錄來，季後賽單一打席最多用球數。