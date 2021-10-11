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MLB／瓦茲奎茲13局再見轟 紅襪聽牌

體育新聞組╱綜合報導
瓦茲奎茲為紅襪敲出再見全壘打。（美聯社）
瓦茲奎茲為紅襪敲出再見全壘打。（美聯社）

光芒、紅襪激鬥到延長賽，基爾邁爾（Kevin Kiermaier）在13局上打回的超前分被沒收，紅襪幸運躲過落後局面，隨即在13局下由瓦茲奎茲（Christian Vázquez）敲出再見兩分砲，以6：4擊退光芒，在美聯分區系列賽先取得聽牌的第2勝。

影音來源：YouTube

兩隊在前兩戰各取1勝，第3戰移師芬威球場，光芒米道斯（Austin Meadows）一局上敲出兩分砲，紅襪則由史瓦柏（Kyle Schwarber）掃出陽春砲，也在首局就有回應。

紅襪第3局無人出局就連4棒安打敲出安打，攻下2分超前戰局，赫南德茲（Kiké Hernández）5局補上陽春砲，一度取得4：2領先，但光芒也不好惹，第8局及時搶下2分追平，包括法蘭柯（Wander Franco）的陽春砲，以20歲又223天的年紀敲出生涯在季後賽首轟。

兩隊4：4進入延長賽，13局上出現令光芒惋惜的一球，基爾邁爾在一壘有人時掃向右外野，直擊全壘打牆後彈到右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）身上再彈出場上，雖然基爾邁爾已經跑到三壘，但按照規定形成場地二安，芬威球場低矮的右外野全壘打牆守護紅襪避免掉這1分。

大聯盟引述規則5.05(a)(8)，任何落在界內的球反彈回到場內，再因野手影響彈出場外，打者、跑者都推進兩個壘包。

光芒的超前分被沒收後，紅襪隨即在下半局向對手說再見，瓦茲奎茲敲出兩分砲，紅襪隊史前一次出現季後賽再見轟，已是2007年美聯分區系列賽第2戰的曼寧．拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

赫南德茲在系列賽第2戰猛敲5安，最後4打數都是安打，加上此役前3打數還是安打，直到第7局打向三壘的平飛球直接進手套，才中斷連7打數安打，但已是紅襪隊史紀錄，超越2013年歐提茲（David Ortiz）、2017年拉米瑞茲（Hanley Ramirez）共同保持的連6打數，大聯盟紀錄則為連8打數。

季後賽 YouTube MLB

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