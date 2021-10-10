MLB／泰勒正投球 觀眾席的「他」長一模一樣 球迷嚇傻

巨人隊投手泰勒羅傑斯上場投球。（Getty Images）

巨人隊投手泰勒羅傑斯（Tyler Rogers）上場投球，球迷轉頭一看嚇壞，怎麼觀眾席上也有一個長得一模一樣的人？原來是他的雙胞胎兄弟太勒羅傑斯（Taylor Rogers）到場加油。

這個有趣的場景出現在巨人隊與道奇 隊的國聯分區系列賽首戰，效力雙城隊的太勒沒有季後賽 可打，專心為兄弟加油，結果不少球迷將兩人認錯，一臉狐疑的走過太勒面前，這件趣事被泰勒的太太分享在個人Instagram。

「很多人會把他認成我。」泰勒今天賽前聊到這件事，忍不住大笑說：「就算在比賽中也是，他們還會去問太勒『你怎麼會在觀眾席？』」

對於首次打季後賽的泰勒，太勒給了他一個好建議，就是季後賽廣告時間比較長，泰勒說：「他告訴我在局間熱身的時候，不用太急，因為照正常時間準備好，可能廣告還有1分半才結束。」

雙城隊的左投太勒在大聯盟打了6年，有3年季後賽經驗，巨人隊的右側投泰勒是在2019年升上大聯盟，登板投了0.1局無失分，拿下中繼成功。

太勒與泰勒是史上第10對登上大聯盟的雙胞胎兄弟檔，兩人在2019年8月28日首次同日兩地登板，巨人隊下次對上雙城隊要到2022年的8月27日。