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MLB／韋蘭德2年只上1場 太空人「合格報價」留人

體育新聞組／綜合報導
韋蘭德有希望繼續當太空人。（路透）
韋蘭德有希望繼續當太空人。（路透）

塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）近兩年因動刀僅出賽1場，據「休士頓紀事報」指出，太空人隊老闆克蘭（Jim Crane）已表態會向他提供合格報價（Qualifying Offer，QO）。

韋蘭德於2017年從老虎被交易至太空人，該年就助隊拿到世界大賽冠軍，並連3個賽季都拿下雙位數勝投，不過受到疫情影響，去年他在縮水賽季只出賽1場，之後就因為動TJ手術而報銷，得等到下季他才有望重返投手丘。

「合格報價」是在母隊待滿整季的球員進入自由市場時，為了讓母隊不致於損失太大，而做出的選秀補償制度。大聯盟以選手年薪排名前125名的平均值訂出合格報價，自由球員的母隊需在世界大賽結束後5天內，向球員提出1年合約「合格報價」，而球員得在世界大賽結束後12天內決定是否接受。若球員拒絕而投入自由市場，原球隊將可從簽下該選手的球隊獲得補償選秀權。

本季的合格報價為1890萬元，「CBS Sports」認為，就現實面而言，韋蘭德應該要接受QO，但他或許會想在職業生涯首度體驗自由球員的滋味，以他的名氣與過往成績，肯定會吸引不少球隊競逐。韋蘭德生涯獲獎無數，截至2020年為止累積226勝129敗，防禦率3.33。

此外，該媒體也預測，太空人還會向游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）提出合格報價。

太空人 世界大賽 柯瑞

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