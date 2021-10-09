王牌失效 、牛棚失火 白襪2連敗給太空人

太空人隊獲二連勝。（路透）

MLB美聯季後賽 系列戰第二場，休士頓太空人 隊以強大的打擊陣容擊潰芝加哥白襪隊的投手車輪戰，以9：4拿下二連勝。

白襪隊投手群三振率在大聯盟獨走，而太空人隊的打者被三振率則是低於所有球隊，形成「矛」與「盾」的對決。但是經過兩場比賽，太空人隊的「矛」明顯占有優勢。

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休士頓一再擊出安打的能力對白襪隊造成沉重的壓力，讓白襪瀕臨被淘汰邊緣。在第一戰擊敗白襪隊當家王牌林恩（Lance Lynn）後，太空人隊在第二戰第5局逆轉2：4的劣勢，打退白襪王牌吉歐利托（Lucas Giolito），之後無情地輾壓白襪隊牛棚，拿下系列賽第二勝。

太空人隊古巴籍一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel）5局下兩好球後的一壘安打帶有2分打點，將比分追平為4分。這位37歲的球員在今年符合資格的打者中的被三振率第五低，但在同隊隊友中甚至還不是最好的。古瑞爾2021年球季二好球後的被三振率只有24.6%，僅比MLB整體打者三振率23.2%高出一點點。

7局下，太空人強打柯瑞亞（Carlos Correa）擊出右外野二壘安打，白襪隊賈西 亞（Leury Garcia）未能攔截。白襪隊將原駐防中外野的賈西亞由移防至右外野，接替恩格爾（Adam Engel）以強化打擊率，但他未能準確判定飛球落點，讓白襪隊付出代價。因為塔克（Kyle Tucker）緊接著就打出一記破天荒的全壘打。

在系列戰取得連勝優勢，並看好在季後賽再次晉級，太空人隊的表現證明了一個新的觀點，也就是在三振出局數偏高的時代擁有較低的被三振率，的確是戰力最佳利器。

不過這也可能是因為太空人隊的表現太過極端。根據經調整後的平均被三振率統計，自1995年來5支太空人隊中有4支進入三振率最低的前20名。更罕見的是，相對於全聯盟，太空人隊的打擊率也達到聯盟平均水平或更高。在今年之前的外卡年代，只有10支球隊在同時達到低三振率和高打擊率方面高出聯盟15%，其中5隊打進世界大賽，3隊贏得冠軍，包括2017年的太空人隊。

這種表現是否繼續能走得更遠，10日在芝加哥舉行的第三場比賽就可證明。