全壘打三人組 漢克阿倫獎再較勁

漢克阿倫獎入圍名單。（MLB官網）

MLB 官方公布了今年入圍漢克阿倫獎的14名選手。漢克阿倫獎是表彰在美聯和國聯例行賽中表現最傑出的進攻球員。

與往常一樣，棒球迷有機會通過在10月15日之前在 MLB.com 在線投票 來幫助選擇這一傑出獎項的獲獎者。

該獎項是先由每個球團提名一名球員，再由MLB.com專欄作家小組確認各個聯盟的7名最後名單，球迷在10月15日前可以幾上投票支持心目中理想人選，再由名人堂球員組成的特別小組投票選出得獎者。

名人堂特別小組成員包括：班奇（Johnny Bench）、畢吉歐（Craig Biggio）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、瓊斯（Chipper Jones）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）、墨瑞（Eddie Murray）、史摩茲（John Smoltz）和楊特（Robin Yount）。

2021年漢克阿倫獎的7位美聯選手是：金鶯隊中外野手穆林斯（Cedric Mullins）、印第安人隊三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）、皇家隊當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）、天使隊「雙刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani）、洋基隊明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）、運動家隊一壘手歐森（Matt Olson）和藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

其中大谷翔平、培瑞茲和小葛雷諾在例行賽季競逐全壘打王之後，再次同時爭取這個設立22年的獎項。

7名國聯入圍選手包括：勇士隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、紅人隊強打卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、費城人隊強打少年哈波（Bryce Harper）、教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、巨人隊不動游擊手克勞佛（Brandon Crawford）、紅雀隊強打戈爾史密特（Paul Goldschmidt）和國民隊少年強打索托（Juan Soto）。

其中弗里曼是去年漢克阿倫獎得主，哈波曾在2015年得獎，戈爾史密特則在2013年獲選。

2021年漢克阿倫獎特別有意義，是因為這是阿倫（Henry “Hank” Aaron）於2021年1月22日去世後首次頒獎。