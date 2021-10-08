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MLB／亞土維滑回本壘搶分 太空人開門紅

體育新聞組／綜合報導
亞土維（中）大膽滑回本壘，達下關鍵一分。（Getty Images）
亞土維（中）大膽滑回本壘，達下關鍵一分。（Getty Images）

繼2005年世界大賽後再於季後賽碰頭，太空人7日先向白襪隊下馬威，在先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）先發6.2局無失分帶領下，以6：1在5戰3勝制的美聯分區系列賽先搶頭香，亞土維（Jose Altuve）第3局大膽滑回本壘，成為雙方氣勢分水嶺。

兩隊前一次在季後賽遭遇已是2005年，當時隸屬國聯中區的太空人，在世界大賽遭白襪以直落四帶走冠軍，暌違16年再於季後賽碰頭，太空人在首戰展現投、打都壓過對手的實力。

麥卡勒斯為太空人打頭陣，他在前6局只被敲出1安打，第7局面對首位打者阿布瑞尤（Jose Abreu）被敲安，隨後製造雙殺，但接著又是連兩棒安打，讓太空人決定換投，瓦解一、二壘有人的危機場面。

貝克賽後也大讚他的表現，他指出，「最重要的是，他避免單局消耗太多用球數，今天的變化球會跑，直球控球也有，但他狀況這麼好時，對手很難從他手中敲出安打。」

太空人第2到5局都有分數進帳，邁爾斯（Jake Meyers）的安打為球隊首開紀錄，更關鍵的一分出現在第3局，亞土維選到保送，靠推進、暴投進占三壘，布萊格曼（Alex Bregman）揮出三壘方向滾地球，亞土維大膽啟動，與三壘手孟卡達（Yoán Moncada）的傳球比速度，成功先一步滑進本壘。

貝克表示，「是的，那球很關鍵，孟卡達傳得很棒，他很接近抓到這個出局數，但亞土維的滑壘太出色了，那是很巨大的一次滑壘。」

亞土維跑回這1分後，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）隨後補上二壘打，為太空人再添分數，第5局再掃陽春砲，單場2長打貢獻2分打點。

這位2019年美聯新人王去年只打了兩場比賽，就因膝蓋動刀結束賽季，今年在季後賽首戰展現存在感，貝克也嘆：「去年少了Yordan，日子不怎麼有趣，我很高興他今年回來了。」

太空人以6：1在5戰3勝制的美聯分區系列賽先搶頭香。圖為投手麥卡勒斯。（路透）
太空人以6：1在5戰3勝制的美聯分區系列賽先搶頭香。圖為投手麥卡勒斯。（路透）

太空人 季後賽 世界大賽

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