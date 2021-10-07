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MLB／道奇再見2分砲 淘汰紅雀 晉級國聯分區賽

記者蘇志畬／綜合報導
道奇晉級國聯分區系列賽。（路透）
道奇晉級國聯分區系列賽。（路透）

兩名2000K以上級的強投先發，預示著6日的國聯外卡戰上演投手戰，最後道奇隊靠著泰勒（Chris Taylor）再見2分砲，以3：1擊敗紅雀隊，晉級國聯分區系列賽，要在7日對上今年大聯盟戰績最佳的巨人隊。

道奇隊強投薛則（Max Scherzer）在今年球季加入生涯3000K俱樂部，也扛起一戰定生死的外卡戰先發，雖然4.1局僅被敲3支安打，丟掉1分，但在季後賽「求穩」的高標準下，在5局1出局、兩人在壘情況下被換下。

看到總教練羅伯茲（Dave Roberts）走上投手丘，薛則一度想繼續留在場上，只握手、不給球，不過羅伯茲直接把手伸進薛則手套中，把球拿出來，拍了拍薛則的肩膀。

紅雀隊先發的韋恩萊特（Adam Wainwright）也在今年達陣2000K，這位40歲老將比薛則撐得久一點，5.1局被敲4支安打，包括1轟，丟掉1分，另有5次三振。

紅雀隊在1局上就先馳得點，開路先鋒艾德曼（Tommy Edman）敲安後，盜上二壘，隨後靠著滾地推進上三壘，並因為暴投得到1分。

不過4局下道奇隊就靠著透納（Justin Turner）的一發陽春砲，將比數追平，薛則、韋恩萊特無關勝敗。

兩隊牛棚也持續封鎖，直到9局下終於分出勝負，道奇隊貝林格（Cody Bellinger）在2出局後選到保送上壘，紅雀隊換上終結者雷耶斯（Alex Reyes）面對泰勒，結果泰勒將球轟出中左外野全壘打牆，一棒幫助球隊在季後賽繼續挺進。

道奇 羅伯茲 季後賽

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