MLB／紅襪轟下柯爾 「外卡驟死戰」擊敗洋基晉級

史上首次的外卡戰「基襪對決」5日上演，由紅襪奪勝。（Getty Images）

大聯盟季後賽 5日上演史上首次的外卡戰「基襪對決」，紅襪隊火力轟下洋基 隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole），以6：2拿下勝利，取得晉級資格，下一戰要在美聯分區系列賽對上拿下100勝的光芒隊。

洋基隊投手柯爾先發僅投2局就退場，追平個人生涯先發最短局數，原因在於這一戰定生死的比賽，被敲出兩發全壘打，丟掉3分，讓洋基陷入0：3落後。

紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts）在1局下2出局、一壘有人時，從柯爾手中敲出兩分砲，3局下史瓦伯（Kyle Schwarber）也補上一發陽春砲，柯爾接下來又出現安打、保送，第3局一個出局數都沒抓到就退場。

洋基隊前5局都被紅襪隊先發投手艾伊瓦迪（Nathan Eovaldi）封鎖，直到6局上1出局後，才靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的陽春砲破蛋。

紅襪隊也很快換投，艾伊瓦迪又被敲一支安打後退場，結束5.1局失1分的先發任務，被敲4支安打，另有8次三振，生涯7場季後賽累積防禦率1.63。

丟掉1分後，紅襪隊繼續拉開分差，6局下佛度戈（Alex Verdugo）的二壘打敲回1分打點，7局下又用一支一壘打敲回2分打點，包辦全隊一半分數。

紅襪隊9局換上中繼大將惠特洛克（Garrett Whitlock），他在例行賽防禦率1.96，拿下14次中繼成功，生涯首次季後賽登板，雖然被史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出陽春砲，但仍抓下3個出局數，守住勝利。