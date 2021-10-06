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MLB／貝茲球衣蟬聯銷售冠軍 道奇四人進前10

體育新聞組╱綜合報導
道奇外野手貝茲連二年蟬聯球衣銷售榜冠軍。 （Getty Images）
道奇外野手貝茲連二年蟬聯球衣銷售榜冠軍。 （Getty Images）

大聯盟公布本季球衣銷售排行榜，道奇不僅有4位球員擠進前10，上季和道奇簽下大約的外野手貝茲（Mookie Betts）更是連二年蟬聯榜首，而萬眾矚目的焦點大谷翔平再度重返前10，排名第9。

道奇在今年球衣銷售榜上無疑是最大贏家，前10名就占據4個名額，除了貝茲外，王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）第5、貝林格（Cody Bellinger）第6以及席格（Corey Seager）第8。

值得一提的是，銷售排名前4名的球員分別來自不同國家球員，這是史上首次出現這樣的案例，貝茲來自美國，第2名為教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）來自多明尼加，第3名為勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）來自委內瑞拉，第4名為大都會巴耶茲（Javier Baez）來自波多黎各。其中，22歲的小塔提斯不但成為最年輕球衣銷售排在第二的球員，他也是自開始計算這紀錄以來，教士銷售量最高的球員。

至於第7名的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），在2017年至2019年的球衣銷售榜上都獨占鰲頭，不過去年掉到第2名，今年更是下滑不少。第10名的則是紅雀亞瑞納多（Nolan Arenado）。

道奇 大都會 勇士

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