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大谷若轉隊 專家：水手最適合

體育新聞組 / 綜合報導
大谷翔平本季最終戰再添一轟，但仍無緣勝投和全壘打同達雙位數的百年紀錄。 （路透）
大谷翔平本季最終戰再添一轟，但仍無緣勝投和全壘打同達雙位數的百年紀錄。 （路透）

大谷翔平在本季最後一場比賽，敲出本季第46發全壘打，打點數也正式破百。然而雖然樹立許多紀錄，但他今年的投球表現缺乏火力支援，導致最後無緣挑戰勝投全壘打都雙位數的紀錄，讓他可能離開天使的傳聞四起。就有專家指出，若是大谷真的離隊，新的落腳之地很可能會是同區的西雅圖水手隊。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，9月27日大谷以投手和打者「二刀流」身份先發，即使投出7局失1分的好表現，但最後仍無法拿下勝投，讓他罕見的出現情緒。賽後也直言，內心是希望球隊能夠贏球的。

大谷的這些行為，被解讀為他不滿天使球隊的表現不佳，讓他少了很多勝投之外，球隊戰績也低迷不振，讓他燃起離隊的想法。大谷預計將在2023年取得自由球員資格，熟悉大聯盟的日本記者友成那智認為，如果大谷真的轉隊，那麼以現狀分析，新的棲身處最有可能是西雅圖水手隊。

友成分析，由於大谷需要兼顧打者身份，因此沒辦法「投一休四」，需要到輪值間隔比較長的球隊。而水手隊本季採用6人輪值，正最符合大谷的需求。此外，水手隊陣中還有大谷的高中學長菊池雄星，過去也曾有鈴木一朗、佐佐木主浩效力過，對要怎麼照顧日籍球員頗有心得。

友成認為，大谷身為當今大聯盟最閃亮的明星，合約可上看一年5000萬美金。不過如果他因為「二刀流」出現傷勢，導致最後必須專任打者，那麼不想讓大谷投球，卻寄望能得到強力左打的紐約洋基隊，則可能會出手爭奪大谷。

天使 日本 西雅圖

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