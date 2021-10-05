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MLB例行賽落幕 個人獎出爐

體育新聞組 / 綜合報導
美聯全壘打王，皇家隊的培瑞茲。（美聯社）
美聯全壘打王，皇家隊的培瑞茲。（美聯社）

大聯盟例行賽3日落幕，不僅確定由洋基、紅襪搶下美聯外卡名額，個人獎項也出爐。值得一提的是，季中由馬林魚轉隊至運動家的馬特（Starling Marte）跑出全大聯盟最多的47次盜壘成功，卻因為賽季橫跨美聯、國聯，成績必須分開計算，所以兩個聯盟的盜壘王獎項都拿不到。

美聯

打擊王：太空人 古利爾（Yuli Gurriel）（.319）

全壘打王：皇家 培瑞茲（Salvador Perez）（48）

　　　　　藍鳥 小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）（48）

打點王：皇家 培瑞茲（Salvador Perez）（121）

安打王：藍鳥 比切特（Bo Bichette）（191）

盜壘王：皇家 莫瑞菲德（Whit Merrifield）（40）

勝投王：洋基 柯爾（Gerrit Cole）（16）

防禦率王：藍鳥 瑞伊（Robbie Ray）（2.84）

救援王：白襪 漢崔克斯（Liam Hendriks）（38）

三振王：藍鳥 瑞伊（Robbie Ray）（248）

國聯勝投王，道奇的烏力亞斯。（Getty Images）
國聯勝投王，道奇的烏力亞斯。（Getty Images）

國聯

打擊王：道奇 透納（Trea Turner）（.328）

全壘打王：教士 小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）（42）

打點王：勇士 杜瓦（Adam Duvall）（113）

安打王：道奇 透納（Trea Turner）（195）

盜壘王：道奇 透納（Trea Turner）（32）

勝投王：道奇 烏力亞斯（Julio Urias）（20）

防禦率王：釀酒人 柏恩斯（Corbin Burnes）（2.43）

救援王：教士 梅蘭肯（Mark Melancon）（39）

三振王：費城人 惠勒（Zack Wheeler）（247）

道奇 皇家 洋基

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